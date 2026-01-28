Эксперт: что мешает внедрению «совместного» декрета в России

В Общественной палате России выступили с инициативой о внедрении системы «совместного» декретного отпуска. Суть предложения в том, чтобы дать право работающим отцам и бабушкам брать оплачиваемый отпуск по уходу за новорожденным одновременно с матерью, находящейся в отпуске по беременности и родам. Автор идеи, председатель комиссии ОП по демографии Сергей Рыбальченко, пояснил, что сейчас близкие родственники вынуждены брать для такой помощи дни за свой счет, поскольку оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком оформляется только после окончания декретного отпуска матери — через 70 дней после обычных родов.