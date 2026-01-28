Эксперт: что мешает внедрению «совместного» декрета в России

Совместными усилиями
В Общественной палате России выступили с инициативой о внедрении системы «совместного» декретного отпуска. Суть предложения в том, чтобы дать право работающим отцам и бабушкам брать оплачиваемый отпуск по уходу за новорожденным одновременно с матерью, находящейся в отпуске по беременности и родам. Автор идеи, председатель комиссии ОП по демографии Сергей Рыбальченко, пояснил, что сейчас близкие родственники вынуждены брать для такой помощи дни за свой счет, поскольку оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком оформляется только после окончания декретного отпуска матери — через 70 дней после обычных родов.
«Необходимо исключить эту ситуацию», — заявил Рыбальченко. По его мнению, такая поддержка особенно важна в многодетных семьях или если молодая мама столкнулась с послеродовой депрессией и ей требуется помощь.
Глава комиссии отметил, что эта мера не только облегчит нагрузку на родителей, но и станет шагом к решению демографической проблемы, укрепив семейные связи. «Это является залогом того, что в семье будет больше детей», — уверен Рыбальченко, называя подобную практику лучшим международным опытом.
Кроме того, он предложил продлить оплачиваемую часть декретного отпуска: до двух лет для второго ребенка и до трех лет — для третьего. Напомним, что в настоящее время отпуск по уходу за ребенком предоставляется до трех лет, но пособие в размере 40% от среднего заработка выплачивается только до полутора лет.
Инициатива обсуждается на фоне недавних изменений в пенсионном законодательстве: с 1 января периоды ухода за каждым ребенком до 1,5 лет стали полностью включаться в страховой стаж родителей без прежнего ограничения в шесть лет.
Не только женское дело
Идею «совместного» декрета полностью поддерживает основатель общественного движения «Межрегиональный Отцовский Комитет» Игорь Серебряный. Он настаивает, что России не нужно создавать новую модель с нуля.
Такая схема существует в Швеции, в Германии, собственно, там все это давным-давно накатано и работает очень хорошо, и, кстати, действительно положительно влияет на демографию, — заявил Серебряный.
Так, к примеру, в Швеции после введения «отцовской квоты» в 1995 году рождаемость выросла с ~1.5 ребенка на женщину в середине 1990-х до ~1.9 в 2010-х, что стало одним из самых высоких показателей в Европе. Исследования от шведского Института изучения рынка труда напрямую связывают эту политику с решением семей заводить больше детей.
Эксперт описывает уже существующую модель, где отпуск до трех лет можно гибко делить между родителями. «Они могут эти три года поделить в той или иной пропорции: 50 на 50 или как договорятся. Полгода жена работает, отец с ребенком сидит, а следующие полгода — наоборот», — пояснил общественник.
По его словам, такая система дает обоим родителям уверенность в наличии времени и финансов для воспитания ребенка, снижая нагрузку на семью. «За счет того, что оба супруга уверены, что у них будет время и финансовые возможности ребенка растить», — добавил Серебряный. Он объяснил, что эта мера устранит гендерную разницу в восприятии работодателей и снизит риски предвзятого отношения при трудоустройстве.
Работодатель перестает смотреть на кандидата через призму пола. Если и мужчина, и женщина в равной степени могут уйти в декрет, то не имеет значения, кого брать на работу — имеет значение только его компетенция, — заметил эксперт.
Несмотря на очевидные плюсы, Серебряный видит две существенные преграды для реализации подобной системы в России. Он указывает на укоренившийся стереотип, согласно которому воспитание детей — исключительно «женское дело».
«Вырастили несколько поколений мужчин, которые считают, что уходить в декретный отпуск — это не мужское дело. Чтобы обратно этот менталитет изменился, потребуется, наверное, несколько поколений», — считает он.
Кроме того, внедрение оплачиваемого отпуска для отцов потребует от государства дополнительных расходов. «Государству тогда придется изыскивать средства на социальные выплаты той категории граждан, которые сейчас эти выплаты не получают», — подытожил Серебряный. Хотя эти вложения могут окупиться в долгосрочной перспективе, превратившись из социальной статьи расходов в демографическую инвестицию, власти не спешат расширять практику декретных отпусков из-за высоких издержек.