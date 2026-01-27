Эксперт: как новая система БРИКС избавит Россию от санкций Запада

Антисанкционная архитектура
Страны БРИКС могут совершить прорыв в глобальных финансах уже в этом году, запустив собственную единую платежную систему. Этот проект, получивший рабочее название Brics Pay, призван кардинально снизить уязвимость участников объединения к западным санкциям. Как пишет немецкая газета Berliner Zeitung, с такой идеей выступила Индия, председательствующая сейчас в БРИКС. Ее Резервный банк (RBI) предложил связать цифровые валюты центробанков стран-участниц в единую транзакционную платформу. Главная цель — создать эффективный инструмент для трансграничных расчетов в торговле и туризме, позволяющий обходить долларовые клиринговые центры и зависимость от систем вроде SWIFT. Важно, что речь идет не о введении единой валюты, от которой в БРИКС уже отказались, а именно о создании общей технологической платформы для прямых расчетов в национальных валютах.
Вхождение в БРИКС нефтегазовых держав — Саудовской Аравии, Ирана и ОАЭ — переводит дискуссию о расчетах в национальных валютах из теоретической плоскости в сугубо практическую. Это придает идее внедолларовых расчетов за сырье стратегическое измерение. Однако все крупные участники объединения, включая Китай, Индию и Россию, пока находятся лишь на пилотной стадии внедрения своих цифровых валют. Остаются нерешенными многие вопросы технической совместимости различных систем, защиты данных и общего управления.
Тем не менее, если странам удастся преодолеть эти противоречия, Brics Pay может сформировать долгожданную альтернативную финансовую инфраструктуру, которая не только снизит транзакционные издержки, но и существенно ограничит санкционную мощь Запада в долгосрочной перспективе, опасается Berliner Zeitung.
Путь к независимости
Проректор НИУ ВШЭ и руководитель Экспертного совета БРИКС — Россия Виктория Панова заявила ВФокусе Mail, что все инициативы в рамках объединения преследуют одну цель: «Любое движение в рамках БРИКС нацелено на повышение независимости этого объединения и возможности стран не быть подсанкционными, не быть поднадзорными».
Тот факт, что инициативу выдвинула именно традиционно взвешенная Индия, говорит о многом, считает эксперт. Это сигнал, что идея снижения долларовой зависимости перешла из области риторики в практическую плоскость. Однако, как уточняет Панова, главная проблема теперь кроется не в «зачем», а в множестве разных «как».
Эти новые инструменты, по ее мнению, откроют перед странами БРИКС принципиально иные возможности и сведут на нет внешнее давление. «Они обеспечат больше возможностей для этих стран и позволят им не вставать смирно по каждому окрику Дональда Трампа и товарищей из Европы», — заявила эксперт.
Панова подчеркивает, что создание альтернативных платежных систем — не сиюминутная идея, а часть долгосрочной архитектуры, которую в БРИКС выстраивают уже несколько лет. Однако внутри группы нет единого мнения на этот счет. «Есть отдельные страны, которые находятся под санкциями и хотят освободиться от них. Есть другие государства, которых вполне устраивает использование доллара», — пояснила она.
Несмотря на это, проректор НИУ ВШЭ настроена осторожно-оптимистично относительно сроков запуска такой платформы. Самое главное условие, по ее мнению, это согласие всех участников. «Если есть политическая воля, и все лидеры действительно согласны с тем, что нужно ввести единую систему, я думаю, что это может быть реализовано довольно быстро», — считает Панова.
Главная сложность заключена в технологическом неравенстве внутри самого объединения. «Проблема в том, что развитая инфраструктура для цифровой валюты есть пока не везде, — уточнила специалист. — Некоторым странам предстоит сначала пройти этот путь самостоятельно».
Для нашей страны, столкнувшейся с беспрецедентным санкционным давлением, этот проект имеет особое значение. «Для России это прямой путь к укреплению финансового суверенитета. Любая система, расширяющая возможности рубля, в конечном счете стабилизирует всю экономическую архитектуру», — заключила Панова.