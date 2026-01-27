Эксперт: как новая система БРИКС избавит Россию от санкций Запада

Страны БРИКС могут совершить прорыв в глобальных финансах уже в этом году, запустив собственную единую платежную систему. Этот проект, получивший рабочее название Brics Pay, призван кардинально снизить уязвимость участников объединения к западным санкциям. Как пишет немецкая газета Berliner Zeitung, с такой идеей выступила Индия, председательствующая сейчас в БРИКС. Ее Резервный банк (RBI) предложил связать цифровые валюты центробанков стран-участниц в единую транзакционную платформу. Главная цель — создать эффективный инструмент для трансграничных расчетов в торговле и туризме, позволяющий обходить долларовые клиринговые центры и зависимость от систем вроде SWIFT. Важно, что речь идет не о введении единой валюты, от которой в БРИКС уже отказались, а именно о создании общей технологической платформы для прямых расчетов в национальных валютах.