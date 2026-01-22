Политолог: как «лоскутный суверенитет» Гренландии отразится на России

Вашингтон и Копенгаген обсуждают сделку, по которой Гренландия останется частью Дании, но в отдельных районах острова появятся территории под прямым суверенитетом США. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров. Вместо полной покупки острова США стремятся к пересмотру оборонного соглашения 1951 года. Его новый вариант предполагает расширение американского присутствия по модели британских военных баз на Кипре — с правом полного суверенного контроля над территориями, где расположены объекты Пентагона.