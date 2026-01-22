Политолог: как «лоскутный суверенитет» Гренландии отразится на России

Компромисс по-гренландски
Вашингтон и Копенгаген обсуждают сделку, по которой Гренландия останется частью Дании, но в отдельных районах острова появятся территории под прямым суверенитетом США. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров. Вместо полной покупки острова США стремятся к пересмотру оборонного соглашения 1951 года. Его новый вариант предполагает расширение американского присутствия по модели британских военных баз на Кипре — с правом полного суверенного контроля над территориями, где расположены объекты Пентагона.
Информация об этом появилась на фоне жесткой риторики Дональда Трампа, который ранее угрожал ввести пошлины, если Дания не передаст Гренландию к 1 февраля. Однако уже после своей речи в Давосе он заявил о «наметившихся контурах будущего соглашения» и отказался от ультиматума.
Лоскутный суверенитет
Заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов рассказал в беседе с ВФокусе Mail, что если эта сделка будет реализована, то она станет уникальным прецедентом в международных отношениях.
В отличие от британских баз на Кипре или арендованной Гуантанамо, здесь речь идет именно о передаче частичного суверенитета. Гренландия будет представлять собой лоскутное одеяло: часть острова останется под суверенитетом Дании, а другие части — под суверенитетом США. Это первый такой случай в истории.
Однако, по мнению эксперта, данный вариант может не удовлетворить амбиции Дональда Трампа, для которого важно войти в историю как президент, существенно расширивший территорию США. Поэтому текущие переговоры могут быть лишь промежуточным этапом.
Суслов предложил альтернативный сценарий, который был бы и радикальнее, и, как ни парадоксально, проще.
«Если выплатить каждому гренландцу по миллиону долларов за голос на референдуме о вхождении в состав США, то американцы к этому отнесутся с пониманием, — считает он. — Потратив $50 млрд, США получили бы весь остров целиком. В этом случае цель оправдывает средства, и средства эти дешевые».
При этом выплаты без референдума были бы незаслуженными. Политолог объяснил, почему Дания и Евросоюз в принципе могут пойти на уступки.
США представляют сделку как компенсацию за $22 трлн, потраченные на оборону Европы. Их аргумент: «Европейцы и так должны, взамен они просят всего лишь Гренландию».
Европа в рамках такой сделки, по мнению аналитика, получит «сглаживание острого трансатлантического конфликта, сохранение НАТО и недопущение раскола, который европейцы считают катастрофой».
С российской точки зрения такая сделка, по оценке Суслова, является наихудшим сценарием.
«Для России это невыгодно, потому что мы получаем усиление милитаризации Арктики без углубления трансатлантического раскола, — заявил эксперт. — Мы получаем просто наращивание натовского военного присутствия с явным антироссийским контекстом».
Это, по его словам, приведет к гонке вооружений и превращению Арктики в потенциальный театр военных действий, вынудив Россию на серьезные дополнительные расходы без каких-либо компенсирующих политических выгод. Идеальным для Москвы был бы сценарий, при котором покупка Гренландии вызвала бы глубокий кризис в НАТО, но текущий план Вашингтона ведет к прямо противоположному результату.