Эксперт: зачем на Украине уклонистов лишают права голоса

Неменский напомнил, что с самого начала конфликта правовые нормы были нарушены. «Конституция Украины была поругана еще в 2014 году, когда был дан старт АТО с применением армии в отношении своих же граждан. До сих пор говорить о какой-то законности на Украине не приходится», — сказал он. Более того, по его мнению, сама легитимность нынешней власти сомнительна.