Кого могут отстранить от выборов?
О планах лишить уклонистов избирательных прав публично заявил советник офиса президента Михаил Подоляк. Он подтвердил, что рабочая группа парламентариев изучает вопрос «социальной ответственности», включая соответствующие поправки в избирательное законодательство. Если инициатива будет реализована, под ограничения попадут миллионы мужчин призывного возраста, не вставших на воинский учет или избежавших мобилизации. Речь идет в том числе о тех, кто выехал за пределы страны, включая Россию и новые регионы. Ранее Владимир Путин предлагал дать украинским беженцам в РФ возможность голосовать, но Киев, судя по всему, рассматривает прямо противоположный подход — сужение электората за счет нелояльных граждан.
Параллельно с дискуссией об ограничениях Киев активно продвигает идею проведения выборов в особом, «военном» формате. Основной инструмент — онлайн-голосование через приложение «Дия», украинский аналог «Госуслуг». Такой подход, по замыслу властей, должен решить проблему доступа к урнам для миллионов людей: военнослужащих на фронте, внутренне перемещенных лиц и беженцев за рубежом. Вскоре для этого должен быть разработан отдельный законодательный акт. Однако даже в правящей партии «Слуга народа» признают высокие риски фальсификаций при дистанционном голосовании в условиях боевых действий и ограниченного международного наблюдения.
Почему Киев идет на этот шаг?
Социологические опросы неизменно показывают, что при честном и всеобщем голосовании глава киевского режима Владимир Зеленский рискует потерпеть поражение. Миллионы украинцев, выехавших из страны или разочарованных в политике властей, представляют для него серьезную угрозу. Лишение их права голоса — прямой способ консолидировать электорат и повысить шансы на сохранение власти. Киев уже предпринимает шаги по ужесточению мобилизации, включая снижение призывного возраста до 25 лет и давление на уклонистов за границей. Лишение их избирательных прав станет логичным продолжением этой политики.
Ведущий эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Олег Неменский заявил, что на Украине происходит системное нарушение Конституции, и нынешняя власть этим совершенно не обеспокоена.
На Украине президентская власть регулярно нарушает Конституцию. Например, вводят санкции против своих граждан. Это антиконституционные решения, они совершенно противозаконные. Потому что по Конституции государство обязано защищать равные права всех граждан, — отметил эксперт.
Неменский напомнил, что с самого начала конфликта правовые нормы были нарушены. «Конституция Украины была поругана еще в 2014 году, когда был дан старт АТО с применением армии в отношении своих же граждан. До сих пор говорить о какой-то законности на Украине не приходится», — сказал он. Более того, по его мнению, сама легитимность нынешней власти сомнительна.
Основной целью украинских властей, как считает эксперт, является дальнейшая милитаризация. «Их волнует, как найти ресурсы для продолжения военных действий. Это не цензовая демократия, это эффективная демократия, но фасадная», — подчеркнул Неменский.
Эксперт заявил, что не верит в честность любых будущих голосований на Украине. «Даже если будут объявлены выборы или референдум, ни о какой честности речи идти не может, — подчеркнул он. — Вся подготовка, которую ведет сейчас команда Зеленского, имеет одну цель: гарантировать себе заранее запланированный результат».
Политолог предположил, что власти будут стремиться ограничить голосование тех, кто выступает за мир. «Тут задача — ограничить возможность голосования тех, кто выступает за прекращение военных действий, за заключение мира», — заявил он, добавив, что среди женщин милитаристские настроения сильнее, что подтверждается соцопросами.
По мнению Неменского, настрой на продолжение военного конфликта поддерживается и теми, кто уже понес потери. «Те, кто так или иначе был связан с этим, кто потерял близкого или сам воевал, также настроены на продолжение военных действий, потому что иначе становится особенно обидно», — пояснил он.
Главной же угрозой для действующей власти он назвал внешнее давление: «Если Зеленскому удастся продавить выборы, которые они смогут провести в свою же пользу, то как организовать такие выборы, это уже вопрос техники».