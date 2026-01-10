Эксперт: как Китай может помочь Ирану на фоне массовых протестов в стране

Протесты охватили Иран 28 декабря. Эпицентром недовольства в первый день митингов стал главный базар Тегерана, где собрались владельцы магазинов и студенты. Они выступили против увеличения цен и падения курса валюты. В январе митинги охватили всю страну. Власти пригрозили мятежникам суровым наказанием.
Китаист Леонид Ковачич в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что Китай на фоне ситуации в Иране может ограничиться выражением озабоченности, однако к каким-то действиям Пекин вряд ли перейдет.
«Если провести аналогию с Венесуэлой, то Китай ограничился на уровне МИД выражением озабоченности. Но в любом случае конкретных шагов по предоставлению какой-то поддержки со сторны Китая не последует. У КНР, конечно, есть достаточно масштабное экономическое сотрудничество с исламской республикой, однако в такой ситуации обычно Китай ограничивается заявлениями, чтобы с одной стороны придерживаться собственной политики, с другой — какой-то материальной и технической поддержки в текущей ситуации вряд ли стоит ожидать», — отметил эксперт.
Он добавил, что Китай никогда не действует в обход существующих санкций, поскольку Пекин не готов подставлять себя под удар вторичных ограничений.
«Иран находится под санкциями, соответственно, Китай не будет делать чего-то, что поставит под удар вторичных санкций его финансовые компании и другие институты. То есть такого прецедента в принципе не было. Попадание под вторичные санкции нанесет Китаю очень большой ущерб, который несравнимо больше, чем потенциальные выгоды, например, от поддержки той или иной страны, находящейся под санкциями», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.