Эксперт: как Китай может помочь Ирану на фоне массовых протестов в стране

«Если провести аналогию с Венесуэлой, то Китай ограничился на уровне МИД выражением озабоченности. Но в любом случае конкретных шагов по предоставлению какой-то поддержки со сторны Китая не последует. У КНР, конечно, есть достаточно масштабное экономическое сотрудничество с исламской республикой, однако в такой ситуации обычно Китай ограничивается заявлениями, чтобы с одной стороны придерживаться собственной политики, с другой — какой-то материальной и технической поддержки в текущей ситуации вряд ли стоит ожидать», — отметил эксперт.