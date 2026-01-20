Эксперт: могут ли европейцы создать аналог НАТО без участия США

«Вашингтонская группа» в действии
Поводом для срочных консультаций, как отмечает Politico, стали не только угрозы президента США Дональда Трампа ввести карательные пошлины, но и его решение об аннексии Гренландии, которое европейские чиновники в частных беседах называют «безумием» и «явным нападением» на союзников. В этих условиях действующий неформальный формат координации — «Вашингтонская группа» — приобретает новое значение.
В это объединение входят канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, а также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Особый стратегический вес, как подчеркивает Politico, группе придает участие главы киевского режима Владимира Зеленского. Эта «коалиция желающих» уже обладает внушительным военным потенциалом, объединяя ядерные (Франция, Великобритания) и неядерные государства, включая самую милитаризированную армию Европы на сегодняшний день — украинскую.
Агония НАТО
Военный эксперт Иван Коновалов, однако, ставит под сомнение саму возможность создания жизнеспособного военного союза на обломках нынешней архитектуры. По его мнению, ключевой вопрос даже не в формате, а в отказе от самой парадигмы НАТО.
Насколько все это жизнеспособно, без учета формата НАТО как такового, это большой вопрос. Разговор сейчас должен идти о том, что НАТО себя изжило, и его больше нет, но в этом пока никто не хочет открыто признаться, — заявил Коновалов.
Эксперт считает блок в текущих условиях «нежизнеспособной организацией». «НАТО не может решать ничего. Как только у НАТО появляется паритетный противник, НАТО тут же поднимает руки вверх», — утверждает он.
Причиной слабости Коновалов видит отсутствие реальной вертикали управления. «Если у американцев меняется мнение, тогда остальные члены НАТО даже не знают, что делать. Вот Дональд Трамп окончательно заморочил мозги европейцам, теперь они даже не понимают, в какую сторону им бежать».
В свете гренландского кризиса, по мнению эксперта, любой новый альянс будет не результатом стратегического планирования, а вынужденной и даже «нелепой» реакцией на действия Вашингтона.
«Если США все-таки аннексируют Гренландию, европейские страны это не примут, но против США они не пойдут. Значит, нужно будет устроить какой-то афронт США, и это будет как раз сделано в виде такого союза, совершенно нелепого и никому не нужного», — пояснил Коновалов.
Тупик взаимных расчетов
Главным и, возможно, непреодолимым препятствием для нового альянса Коновалов считает не политическую волю, а экономические законы. Эксперт указывает на фундаментальное противоречие: европейский ВПК работает по принципам капитализма, а не коллективной обороны.
Невозможно в капитализме работать на перспективу. Должна быть какая-то цель. А какая цель тогда у европейского оборонно-промышленного комплекса? Кто-то должен за это платить. Это закон капитализма, — отмечает он.
Схема взаимных расчетов внутри Европы, по его мнению, обречена. «Европейцы говорят о том, что они скинутся и будут платить друг другу, но это цикличная схема. Это значит, что европейские деньги будут вращаться внутри европейской системы, и на этом никто не заработает», — пояснил он. В таком контексте вопрос «кто заплатит?» становится роковым. «Американцы ушли с трека. У украинцев денег никогда не было и не будет», — резюмирует эксперт.
По его мнению, европейские элиты психологически и институционально не готовы к стратегической самостоятельности, к которой их теперь вынуждает Трамп.
«Сами самостоятельно они решать ничего не могут, — уверен Коновалов. — В свое время Европе для решений проблем понадобился Наполеон. Потом Европа охотно приняла Гитлера. Каждый раз они кладутся под какого-то очередного ненормального. Вот это самое опасное».