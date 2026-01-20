Эксперт: могут ли европейцы создать аналог НАТО без участия США

Схема взаимных расчетов внутри Европы, по его мнению, обречена. «Европейцы говорят о том, что они скинутся и будут платить друг другу, но это цикличная схема. Это значит, что европейские деньги будут вращаться внутри европейской системы, и на этом никто не заработает», — пояснил он. В таком контексте вопрос «кто заплатит?» становится роковым. «Американцы ушли с трека. У украинцев денег никогда не было и не будет», — резюмирует эксперт.