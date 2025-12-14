Эксперт: почему бывшие боевики ВСУ переходят на сторону России

Экс-солдаты ВСУ, а сейчас добровольцы из батальона имени Максима Кривоноса, пленили под Новогродовкой группу военных киевского режима, после общения часть пленных вступила в подразделение. Об этом РИА Новости сообщил командир расчета БПЛА с позывным «Хантер».
«В Новогродовке, когда работали штурмовые группы, парни взяли ребят с ВСУ в плен. Понятно, сразу вывезти их не могли — какое-то время они находились вместе с нашими на позиции, в подвалах, в домах. Много общались, разговаривали. Ребята им рассказывали про подразделение», — сказал он.
По словам российского военного, именно длительное общение и наблюдение за работой батальона становилось решающим фактором для некоторых боевиков ВСУ.
«Парни, которых наши пацаны брали в плен, вступали в отряд и сейчас вместе с нами в батальоне воюют», — отметил он.
Выбрали борьбу с киевским режимом
Член президиума организации «Офицеры России», участник боевых действий, полковник Тимур Сыртланов в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что батальон имени Кривоноса, как и другие подразделения Вооруженных сил России, представляет собой структуру, в которой порядка 400−700 человек личного состава. Он отметил, что это ударная сила, которая принимает активное участие в проведении штурмовых действий наряду с другими подразделениями российской армии на особо опасных тактических направлениях.
«Конечно же, бывшие военнослужащие ВСУ, которые выбрали жизнь и новую родину, присягнули на верность Российской Федерации, когда поняли, что не хотят больше служить неонацистскому режиму Зеленского. Они сделали такой выбор ради своего будущего, свободной Украины, своих детей и семей. Причем, не обязательно идти с оружием в руках в бой, когда можно быть полезным и на других участках. К примеру, в информационно-пропагандистской работе или по своим основным специальностям», — сказал собеседник издания.
По его словам, как только у военных ВСУ появлялась возможность сохранить себе жизнь, то они сразу же различными способами выходили на командование подразделений ВС РФ в местах проведения боевых действий и сдавались.
«Причем, несомненно, что таких солдат ВСУ стало больше в результате успехов Вооруженных сил России в зоне проведения специальной военной операции. Они же понимают, что уже скоро конец киевскому режиму», — подчеркнул полковник.
Отношение к бывшим сослуживцам
Сыртланов отметил, что у перешедших на сторону России военных ВСУ отношение к своим бывшим сослуживцам такое же, как и при проведении любых боевых действий.
«К солдатам ВСУ, скорее всего, они относятся как к противнику. Как они еще должны относиться к тем, кто по ним стреляет и убивает их товарищей — только так. В зоне военного конфликта по-другому не может быть. Либо ты, либо тебя. Эти ребята, что отрадно, свято верят в достижение целей специальной военной операции», — сообщил собеседник ВФокусе Mail.
Добровольческий батальон имени Максима Кривоноса создан из бывших военных ВСУ, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу против украинских властей. Эти солдаты участвовали в операциях по обороне Кременной и Серебрянского лесничества, освобождению Авдеевки, Селидово, Очеретино и других населенных пунктов Донбасса.