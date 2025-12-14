«Конечно же, бывшие военнослужащие ВСУ, которые выбрали жизнь и новую родину, присягнули на верность Российской Федерации, когда поняли, что не хотят больше служить неонацистскому режиму Зеленского. Они сделали такой выбор ради своего будущего, свободной Украины, своих детей и семей. Причем, не обязательно идти с оружием в руках в бой, когда можно быть полезным и на других участках. К примеру, в информационно-пропагандистской работе или по своим основным специальностям», — сказал собеседник издания.