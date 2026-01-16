Эксперт: заберет ли долг 1916 года у России замороженные $250 млрд навсегда

Частный фонд Noble Capital заявляет себя владельцем облигаций на $25 млн, выпущенных еще в 1916 году через National City Bank of New York, и требует Россию как правопреемницу Российской империи вернуть долг. Москва потребовала отозвать иск до 30 января, пригрозив подачей ходатайства об оставлении иска без рассмотрения на основании закона США «Об иммунитете иностранных государств». Об этом РИА Новости рассказали в международной юридической фирме Marks & Sokolov, представляющей интересы российских ведомств.
Когда мы брали займ в 1916 году, тогда у нас был золотой рубль, который был жестко привязан к золоту, поэтому его все любили, охотно давали нам в долг. Это и называется «золотая оговорка». Теперь американцы пересчитали сумму по нынешнему курсу золота, доллара, рубля и вышли на сумму в 200 с лишним миллиардов долларов, — объяснил астрономическую сумму, указанную в иске, юрист-международник, директор Центра Европейской информации Николай Топорнин.
Фонд прямо указывает, что взыскание должно быть обращено на замороженные активы РФ. По мнению эксперта, в этом и заключается главный риск для России.
«Они исходят из того, что у России в Европе заморожены активы на сумму свыше $250 млрд. Их логика проста: если Россия не захочет отдавать эти 200 миллиардов по царскому долгу, они смогут обратить взыскание на уже замороженные средства», — заявил Топорнин.
Эксперт объяснил, что самая большая опасность наступит в случае, если суд в США удовлетворит иск, пусть даже частично.
«Если они выиграют суд, то он выпишет так называемый иск об обеспечительных мерах. Иначе говоря, американцы начнут искать имущество Российской Федерации по всему миру, на которое можно наложить арест», — предупредил юрист-международник. По его словам, такой исполнительный документ может быть направлен в европейские страны, где хранятся замороженные российские средства.
Если придет этот обеспечительный иск из Америки в Европейский суд, то они обязаны будут передать деньги США. То есть, если американцы выиграют, Россия точно никогда не сможет получить назад свои замороженные активы, — полагает Топорнин.
Комментируя аргументы стороны защиты, которая апеллирует к иммунитету государства, юрист отметил, что долг был размещен не у иностранного правительства, а у частных инвесторов.
«Мы брали этот долг не у американского правительства, а у различных частных держателей, компаний, олигархов. Так что тут, мне кажется, такой иммунитет может быть не применим в этом случае», — полагает эксперт.
Теперь России придется вспомнить о своих займах США и вложениях до 1917 года, например, в ФРС, и отправить встречный иск американскому правительству.