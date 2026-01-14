Эксперт: что стоит за обысками у Тимошенко и Арахамии

О чем говорят «пленки НАБУ»
На аудиозаписях, опубликованных НАБУ, голос, похожий на голос экс-премьера Украины Юлии Тимошенко, ведет на русском языке переговоры о создании постоянной схемы подкупа депутатов. В ходе разговора звучит конкретное предложение: «Один раз в месяц мы платим “десять” предоплатой за две сессии. Я буду вам отдавать, как на кассу». Это означает ежемесячную выплату по $10 тысяч группе из трех депутатов за голосование в Верховной Раде согласно указаниям, которые должны были передаваться им через мессенджер Signal.
Вслед за аудио были обнародованы и текстовые инструкции, которые, по данным следствия, Тимошенко разослала парламентариям перед голосованием 13 января. В сообщении содержалась четкая директива: «Увольнение: Малюк, Шмыгаль, Федоров. Голосуем “за” увольнение всех. За назначение не голосуем ни за кого».
Речь шла об увольнении главы СБУ Василия Малюка, премьер-министра Дениса Шмыгаля и вице-премьера Михаила Федорова. Верховная Рада, как и было «заказано», проголосовала за отставку всех троих, но заблокировала новые назначения Шмыгаля и Федорова.
На записи также озвучена конечная цель этих манипуляций: «грохнуть большинство», то есть подорвать монобольшинство пропрезидентской партии «Слуга народа» в Раде.
Экс-премьеру Украины Юлии Тимошенко вменяют статью о предложении неправомерной выгоды должностному лицу, за что ей может грозить до 10 лет лишения свободы. Сама политик назвала обыск в ее офисе «грандиозным пиар-ходом» и заявила, что это «политический заказ» и «зачистка конкурентов» накануне выборов.
Более тридцати вооруженных до зубов мужчин без предъявления каких-либо документов фактически захватили здание и взяли в заложники сотрудников, — написала Тимошенко в соцсетях.
Политик сообщила, что в ходе обысков у нее изъяли рабочие телефоны, служебные документы, а также личные денежные средства, происхождение которых было ранее полностью раскрыто в ее официальной декларации о доходах.
Показательный спектакль
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько считает, что едва ли Юлия Тимошенко действовала по указке Банковой. Такая версия стала распространяться в соцсетях сразу после публикаций аудиозаписей НАБУ.
Зеленский вряд ли бы использовал для давления на оппонентов именно НАБУ и САП. Он бы скорее сделал это с помощью других служб. СБУ, например, — отметил политолог.
Эксперт также усомнился в том, что Тимошенко могла как-то мешать главе киевского режима Владимиру Зеленскому.
«Тимошенко, конечно, политический динозавр на Украине. Но Петр Порошенко* для Зеленского — соперник куда более серьезный и опасный», — подчеркнул Безпалько.
Политолог расценивает действия антикоррупционных органов как показушные. «В реальности НАБУ и САП — это просто инструмент внешнеполитического управления Украины со стороны США, о чем, к слову, говорила и сама Тимошенко, — заявил он. — Однако для внешних кураторов важнее контролировать систему в целом, а не конкретных лиц».
По его словам, синхронные обыски у лидера «Батькивщины» и у главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии — это «демонстрация объективности в кавычках» и «попытка прикрыться фиговым листочком, чтобы показать свою независимость, продемонстрировать, что преследуются не только люди Зеленского, но и оппозиция».
Несмотря на громкость обвинений, политолог сомневается, что дело будет иметь серьезные и далекоидущие последствия. Он отмечает, что против Тимошенко пока не выдвинуто официальных обвинений, она не помещена под арест, не отправлена в СИЗО, уголовное дело не возбуждено.
Обыск провели — и что? У экс-главы офиса президента Украина Андрея Ермака был обыск, и чем это закончилось? Ничем. Все уже забыли, помнят лишь, что у него нашли какие-то эзотерические брошюрки, статуэтки или куклу вуду. Ермак лишился поста, но влияние сохранил. То же самое будет и с Тимошенко. Через две-три недели об этом уже никто не вспомнит, — подчеркнул эксперт.
Политические торги о переходе во фракцию, по его мнению, вполне нормальная политическая практика в украинской Раде. «Так что пока что в этом больше шума, чем реальной политической борьбы», — резюмировал эксперт.
«Все украинские политики, все украинские депутаты участвовали в тех или иных схемах. Продавали голоса, особенно если это были решающие какие-то голосования, и переходили из фракции во фракцию. Так что в принципе там обвинить можно абсолютно каждого из них. Весь украинский парламент сегодня — это по сути коллективный исполнитель. Он не является ни гарантом формирования и исполнения законов, ни хранителем Конституции, ни чем-либо еще. Это просто атрибутивный орган в системе законодательной власти», — добавил он.
Юлия Тимошенко была осуждена в 2011 году по так называемому «газовому делу». Суд признал ее виновной в злоупотреблении властью при подписании в 2009 году газовых контрактов с Россией. В октябре 2011 года она была приговорена к семи годам лишения свободы и отбывала наказание в Харьковском следственном изоляторе. В феврале 2014 года, после смены власти в стране, Верховная Рада Украины приняла постановление, позволяющее освободить ее, а в апреле 2014 года Высший специализированный суд Украины закрыл это дело, отменив приговор.
*Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.