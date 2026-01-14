Эксперт: что стоит за обысками у Тимошенко и Арахамии

«Все украинские политики, все украинские депутаты участвовали в тех или иных схемах. Продавали голоса, особенно если это были решающие какие-то голосования, и переходили из фракции во фракцию. Так что в принципе там обвинить можно абсолютно каждого из них. Весь украинский парламент сегодня — это по сути коллективный исполнитель. Он не является ни гарантом формирования и исполнения законов, ни хранителем Конституции, ни чем-либо еще. Это просто атрибутивный орган в системе законодательной власти», — добавил он.