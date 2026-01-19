Эксперт: почему форум в Давосе помогает Западу забыть о существовании Украины

56-й Всемирный экономический форум продлится пять дней. В этот раз мероприятия ВЭФ посетят более 3000 делегатов из 130 государств. Состав участников включает 65 глав государств и правительств. Традиционно к политикам присоединятся топ-менеджеры крупнейших корпораций, лидеры НКО и ученые. Свое участие подтвердили президент США Дональд Трамп, вице-премьер КНР Хэ Лифэн, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также лидеры Палестины, Сирии, Испании и Аргентины. В знак протеста против территориальных претензий Вашингтона Дания в последний момент отозвала свою делегацию. В пресс-службе ВЭФ сухо подтвердили, что датское правительство на этой неделе не будет представлено в Давосе, сообщил Bloomberg.