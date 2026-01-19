Эксперт: почему форум в Давосе помогает Западу забыть о существовании Украины

Из-за скандала вокруг Гренландии организаторы в срочном порядке вычеркнули из программы ключевые сессии по Украине, а европейские лидеры прибыли не для обсуждения глобальных вызовов, а для спасения НАТО.
Дух диалога
56-й Всемирный экономический форум продлится пять дней. В этот раз мероприятия ВЭФ посетят более 3000 делегатов из 130 государств. Состав участников включает 65 глав государств и правительств. Традиционно к политикам присоединятся топ-менеджеры крупнейших корпораций, лидеры НКО и ученые. Свое участие подтвердили президент США Дональд Трамп, вице-премьер КНР Хэ Лифэн, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также лидеры Палестины, Сирии, Испании и Аргентины. В знак протеста против территориальных претензий Вашингтона Дания в последний момент отозвала свою делегацию. В пресс-службе ВЭФ сухо подтвердили, что датское правительство на этой неделе не будет представлено в Давосе, сообщил Bloomberg.
Хотя Россия официально не приглашена на мероприятие, по информации СМИ, Всемирный экономический форум посетит специальный представитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Reuters сообщает, что у него запланированы встречи со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.
По данным западных СМИ, в последний момент в повестке форума произошли экстренные изменения. Как сообщают Financial Times и Politico, запланированное заседание советников по национальной безопасности по Украине отменили, чтобы сосредоточиться на Гренландии. Именно этот неожиданный территориальный спор, инициированный президентом США Дональдом Трампом, стал главным «черным лебедем» Давоса, отбросившим на второй план боевые действия в Восточной Европе.
Гренландия vs Украина
Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин считает, что, хотя Украина не исчезнет полностью из повестки мероприятия, Гренландия вытеснит ее из поля обсуждения.
«Трамп всерьез нацелился взять Гренландию и возьмет ее легко. И также легко войдет в историю. Поэтому очевидно, что именно тема Гренландии, скорее всего, будет на первом месте», — заявил эксперт. Он считает, что это смещение акцентов носит стратегический характер: «Если Трамп концентрируется на других проблемах, значит, он не концентрируется на Украине».
Аналитик видит в текущем кризисе симптом величайшего раскола внутри западного мира, который Вашингтон намерен использовать для переформатирования всей системы.
«Главная проблема заключается в том, что нет позиции консолидированного Запада. То есть Запад расколот. И проблема в том, что сейчас Трамп будет заниматься не внешними угрозами — Китаем, Россией, Ираном, — он будет наводить порядок внутри западной цивилизации», — пояснил Блохин.
В этом контексте, считает эксперт, Давос выполняет свою истинную, хотя и не афишируемую функцию. Он охарактеризовал форум как площадку для синхронизации действий мировой элиты, «один из институтов мирового управления, который, однако, в нынешних условиях превратился в арену для выяснения отношений».
«Эта “говорильня” покруче будет, чем, например, площадка ООН. Здесь такой западный междусобойчик, где они пытаются синхронизировать свои действия», — отметил политолог.
Смещение украинского вопроса на периферию, по мнению Блохина, может неожиданно открыть окно возможностей. Эксперт предположил, что тема Украины может быть поднята в Давосе в новом ключе — как предмет диалога с Россией.
«Есть вероятность, Украина будет обсуждаться в контексте возможного диалога с Россией. Потому что ряд политиков уже об этом говорит. Как бы они ни ненавидели Россию, им все равно придется как-то вести диалог. Об этом уже и Макрон, и многие другие стали говорить», — заявил аналитик.
Этот вынужденный прагматизм, по его оценке, проистекает из той самой внутренней слабости и отсутствия единства, с которыми столкнулся Запад. 56-й Всемирный экономический форум, по мнению эксперта, наглядно демонстрирует окончательный крах иллюзий о едином «глобальном Западе». Вместо координации действий против внешних вызовов элиты вынуждены тушить пожар в собственном доме, разожженный их главным союзником.
«Украина в этой новой реальности рискует превратиться из “дела всей жизни” атлантического сообщества в разменный фактор, судьба которого будет решаться где-то на полях между обсуждениями Гренландии и новыми тарифными войнами. А главным итогом “духа Давоса-2025” может стать не новый глобальный договор, а констатация того, что эпоха, в которой он был возможен, окончательно ушла в прошлое», — заключил Блохин.