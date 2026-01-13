Эксперт: как аннексия Гренландии вписывается в миф о возвращении «золотого века США»

Стратегический арктический актив
Сенатор от Флориды Рэнди Файн представил на рассмотрение конгресса законопроект под названием «Об аннексии Гренландии и предоставлении ей статуса штата». В тексте документа прописана конечная цель: не просто приобретение новой территории, а ее полная интеграция в состав США в качестве нового, 51-го по счету штата.
«Гренландия — это не отдаленный форпост, который мы можем игнорировать. Тот, кто контролирует Гренландию, контролирует ключевые арктические судоходные пути и систему безопасности, защищающую Соединенные Штаты, — заявил Файн. — Америка не может оставить это будущее в руках режимов, которые презирают наши ценности и стремятся подорвать нашу безопасность».
Политический самопиар
Американист Малек Дудаков уверен, что скандальная инициатива не имеет перспектив, а ее автор использует тему исключительно для политического самопиара.
Политолог сразу обозначил место Рэнди Файна в американской политике, назвав его «маргинальным представителем радикального крыла республиканцев» и напомнив о его прошлых радикальных идеях, таких как: депортация всех мусульман из США, снижение возраста покупки длинноствольного оружия до 18 лет и разрешение ношения оружия в кампусах колледжей, несмотря на эпидемию шутингов в стране.
Эксперт подчеркнул, что позиция конгрессмена не отражает официальный курс партии и даже взгляды самого Дональда Трампа, а его истинная мотивация — «прагматичное набивание политических очков и демонстрация себя как главного союзника президента».
Перспективы принятия этого законопроекта остаются туманными. Мы видим, что большинство конгрессменов настроены против покупки или присоединения Гренландии военным путем. И общественное мнение тоже не находится на стороне всего этого.
Дудаков обосновал такую позицию полным неприятием данной перспективы как в самой Гренландии, где против такого решения выступает 80% населения, так и среди политиков Дании и Европы в целом.
Американист исключил даже гипотетический военный сценарий, предположив, что ставка может делаться на попытки подкупа гренландцев, вроде идеи выплаты каждому по $100 тысяч за согласие стать американцами. Однако, по его оценке, даже такие меры Трампу не помогут. Несмотря на нулевые шансы, Дудаков полагает, что республиканцы будут продолжать эксплуатировать эту тему.
Просто потому, что Трампу хочется продавать своему электорату некую идею о том, что золотой век Америки наступает.
По его мнению, эта повестка особенно востребована в преддверии 250-летнего юбилея США и промежуточных выборов в конгресс, что гарантирует периодическое возвращение к теме независимо от ее реалистичности.