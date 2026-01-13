Эксперт: как аннексия Гренландии вписывается в миф о возвращении «золотого века США»

Конгрессмен-республиканец Рэнди Файн направил на рассмотрение в Конгресс США уже успевший стать скандальным законопроект об аннексии Гренландии. Документ предлагает наделить президента Дональда Трампа полномочиями для переговоров с Данией о приобретении этой автономии страны с последующей целью превратить ее в 51-й штат Америки. О том, почему эта идея обречена на провал, но будет активно использоваться в предвыборной риторике, ВФокусе Mail рассказал американист Малек Дудаков.