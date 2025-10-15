Эксперт о двух пунктах правил НАТО: что позволит Западу сбивать истребители РФ и к чему это приведет

«Если нарушение границы происходит военным самолетом, осуществляются попытки к принудительной посадке. Если они не выполняются, то воздушное судно уничтожается. Эти международные правила сегодня и действуют. В этой же ситуации, если самолет просто нарушил границу, то, видимо, по нему без предупреждения открывается огонь. Но по большому счету это особенно ничего не меняет. То есть если военный самолет с ракетами пересечет нашу границу, он также будет сбит — здесь нет никаких сомнений. Поэтому, когда НАТО пытается преподнести это в качестве какого-то неординарного действия, которое повышает боевую готовность и меняет ситуацию в воздухе, то это выглядит, на мой взгляд, смешно», — сказал собеседник издания.