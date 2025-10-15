Популярные темы
Эксперт о двух пунктах правил НАТО: что позволит Западу сбивать истребители РФ и к чему это приведет

Члены НАТО обсуждают правила, которые упростили бы возможность сбивать истребители России с ракетами. Военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов специально для ВФокусе Mail рассказал, к чему могут привести нововведения Североатлантического альянса.

Артем Феоктистов
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

Хотят сбивать российские самолеты с ракетами

НАТО обсуждает правила, которые упростили бы задачу сбивать российские истребители с ракетами. Об этом сообщает газета Telegraph, ссылаясь на источники.

«Руководители оборонных ведомств хотят, чтобы российские самолеты, несущие над воздушным пространством союзников ракеты для ударов по наземным целям, были возможными целями», — сказано в материале.

Собеседник газеты сообщил, что «вооружения и траектория» воздушного судна будут ключевыми факторами, которые определяют предполагаемую угрозу.

Также отмечается, что главнокомандующий силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич призвал к созданию единой системы ПВО и ПРО. По словам источников издания, это помогло бы ему устранить так называемые «национальные оговорки», которые могли бы помешать применить силу в ответ.

Международные правила

Военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail сообщил, что согласно международным правилам, которые приняла и Россия, гражданские и транспортные самолеты не сбиваются, им подаются определенные сигналы.

«Если нарушение границы происходит военным самолетом, осуществляются попытки к принудительной посадке. Если они не выполняются, то воздушное судно уничтожается. Эти международные правила сегодня и действуют. В этой же ситуации, если самолет просто нарушил границу, то, видимо, по нему без предупреждения открывается огонь. Но по большому счету это особенно ничего не меняет. То есть если военный самолет с ракетами пересечет нашу границу, он также будет сбит — здесь нет никаких сомнений. Поэтому, когда НАТО пытается преподнести это в качестве какого-то неординарного действия, которое повышает боевую готовность и меняет ситуацию в воздухе, то это выглядит, на мой взгляд, смешно», — сказал собеседник издания.

Россия может ответить тем же

При этом Кнутов уточнил, что НАТО пытается упростить два пункта, которые связаны с принуждением к посадке. То есть если самолет пересекает границу, то его либо вытесняют, либо прижимают таким образом, чтобы он следовал за самолетами на военно-запасной аэродром. Если он это не выполняет, то открывается огонь, тем самым показывая ему трассу. Если он и это не выполняет — его сбивают.

«Как раз эти пункты, касающиеся действий самолетов, они хотят убрать. При этом если там сказали, что они теперь не действуют, то я думаю, что и мы изменим свои нормативные документы», — добавил военный эксперт.

К чему приведет принятие новых правил НАТО

По мнению Кнутова, в случае принятия подобных правил это приведет к очень напряженной ситуации, которая рискует перерасти в войну.

«Это приведет к поражению самолета, если он влетает в воздушное пространство другой страны. Но бывают и случаи, когда границу нарушают по безалаберности, однако и они могут привести к крайне-крайне тяжелыми последствиям, потому что обострение обстановки может произойти вплоть до военного конфликта», — отметил собеседник издания.