В Полтаве местные жители ликвидировали троих сотрудников территориального центра комплектования (аналог военкомата, напав на них из засады. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора пророссийского николаевского подполья Сергея Лебедева.
«В Полтаве ТЦК погнались за парнем в пригороде района Вакуленцы. Парень забежал в переулок, ТЦК — за ним, а там их ждало еще несколько парней. В итоге трое ТЦКашников были убиты, еще четверо остались инвалидами», — сказал собеседник агентства.
В сети Интернет есть много видеозаписей силовой мобилизации на Украине. На кадрах видно, как сотрудники ТЦК избивают мужчин мобилизационного возраста и увозят их в неизвестном направлении.
Народ в отчаянии
Политолог Александр Дудчак в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что в настоящее время население на Украине уже довели до отчаяния. Причем, подобные ситуации, как произошла в Полтаве, говорит о том, что это естественная реакция людей.
«Эти события показывают, что подобные движения, причем, никем неорганизованные, идут в целях просто защитить свою жизнь. Людям уже терять нечего. Они понимают, что по одному их перебьют. Поэтому и пытаются организовать сопротивление такими народными средствами», — сказал собеседник издания.
По словам эксперта, главное, чтобы украинцы понимали, что причина всех этих бед — это нынешний русофобский и антинародный режим.
«Дело в том, что те, кого называют украинцами — это русские люди, которые забыли, что они русские. А русский бунт может быть беспощадным. Поэтому возмущения на Украине, конечно, чреваты серьезными проблемами для киевской власти», — добавил политолог.
Скажутся проблемы со светом и отоплением
При этом Дудчак отметил, что проблемы с электричеством, которые происходят на Украине, тоже играют свою роль. По его словам, они дают рост народного возмущения, поскольку это действительно серьезные сложности для мирных граждан.
Однако, по мнению политолога, украинская власть все же преувеличивает проблемы в энергосфере страны, чтобы выпросить у европейцев больше денег, генераторов, топлива.
«Киевский режим продолжает заявлять, причем, вместе с западными партнерами о том, что у них большие планы по развитию военно-промышленного комплекса на Украине. Те же немцы говорили о грандиозных планах запуска совместных программ по производству вооружения на территории страны. Получается тогда, что у них есть избыток электроэнергии?» — задался вопросом эксперт.
При этом Дудчак подчеркнул, что ситуация с электричеством на Украине все же сложная и недовольство властью внутри страны со стороны граждан будет только расти.