Эксперт: чем грозит Палестине одобренная СБ ООН резолюция Трампа по Газе

Совет Безопасности ООН одобрил резолюцию с мирным планом президента США Дональда Трампа для сектора Газа, в частности, документ включает создание Совета мира и размещение в регионе международных сил. Об этом сообщает CNN.
Трамп в социальных сетях поздравил «весь мир с невероятным голосованием Совета Безопасности ООН», в ходе которого было одобрено создание Совета мира. Он подтвердил, что возглавит его.
Телеканал отмечает, что соответствующая резолюция должна придать международную легитимность мирному плану Трампа из 20 пунктов. Уточняется, что из 15 стран — членов СБ ООН 13 поддержали резолюцию, а Россия и Китай воздержались.
Постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Майкл Уолтц заявил, что «мощная коалиция миротворцев, многие из которых представляют преимущественно мусульманские страны, такие как Индонезия, Азербайджан и другие», будет развернута в секторе Газа «под единым командованием». Он уточнил, что она будет способствовать обеспечению безопасности и контролю за демилитаризацией и поставками гумпомощи.
При этом собеседники телеканала сообщают, что отсутствие деталей в резолюции затруднит ее реализацию. Уточняется, что к примеру, в ней не указаны сроки передачи полномочий переходными властями палестинской администрации.
Также в документе сказано, что работа Совета мира будет осуществляться до конца 2027 года. Он будет контролировать разоружение ХАМАС и других группировок, а также восстановление сектора Газа.
Резолюцией не решить конфликт
Эксперт Института Ближнего Востока, Российского совета по международным делам Сергей Балмасов в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что этому конфликту уже столько лет, что очень сомнительно, что он может быть решен какой-то резолюцией, пусть даже исходящей от Совбеза ООН.
«Я не увидел четкого выраженного признания Израилем палестинского государства. Это как раз один из краеугольных камней. Пока этого не будет, все будет находиться под угрозой. Все такие конфликты, которыми не один десяток лет, а сотни, даже тысячи, не решаются за раз. Поэтому здесь достаточно даже посмотреть на то, как относятся к этому противоборствующие стороны. В любой момент документ может быть отправлен в мусорную корзину», — сказал собеседник издания.
Время для перевооружения
Балмасов подчеркнул, что даже если сейчас получится на время договориться о мире, то этот период будет использован сторонами в своих целях. В частности, уточнил политолог, для восстановления боеготовности.
«Этот период времени будет использован палестинскими группировками для восстановления своего потенциала. С другой стороны — израильские власти будут готовиться к зачистке данных территорий под себя и использовать любое малейшее нарушение для того, чтобы реализовывать план большого Израиля. Я не говорю от Нила до Евфрата, речь идет об уменьшенном варианте. В данной ситуации ни одна из сторон свое оружие не зачехляла и не собирается это делать. Для закрепления мира одна из сторон должна быть полностью повержена», — резюмировал собеседник издания.