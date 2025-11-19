Эксперт: чем грозит Палестине одобренная СБ ООН резолюция Трампа по Газе

«Я не увидел четкого выраженного признания Израилем палестинского государства. Это как раз один из краеугольных камней. Пока этого не будет, все будет находиться под угрозой. Все такие конфликты, которыми не один десяток лет, а сотни, даже тысячи, не решаются за раз. Поэтому здесь достаточно даже посмотреть на то, как относятся к этому противоборствующие стороны. В любой момент документ может быть отправлен в мусорную корзину», — сказал собеседник издания.