На Украине местные жители начали передавать военнослужащим Вооруженных сил России информацию о местоположении сотрудников территориальных центров комплектования (аналог военкомата) после убийства отца с ребенком в Херсонской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.
«Жители продолжают присылать координаты. Особенно после случаев, когда ТЦК убивает людей, например, как в Херсонской области, где сотрудники ТЦК сбили отца и его ребенка. Такие случаи определенно подталкивают людей чаще передавать координаты, чтобы отомстить сотрудникам центров комплектования», — сказал собеседник агентства.
Ненавидят военных
Политолог Василий Вакаров в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что война ТЦК с гражданскими уже привела к ненависти к военным. По его словам, в настоящее время от местных жителей все чаще звучат выражения «фашисты», «убийцы» в адрес сотрудников.
«Хочу напомнить, что еще несколько месяцев назад, когда российские беспилотники сносили здания ТЦК, в сетях писали: “освободители”, “спасибо”. Таким образом, люди уравняли ненависть к “внешнему агрессору и внутренним людоловам”», — отметил собеседник ВФокусе Mail.
Месть найдет каждого
По словам политолога, рано или поздно украинские жители будут мстить именно тем, кто насильственно забирает в зону боевых действий.
«Касательно действий “в моменте”, простые люди еще не организованы и у них нет лидеров. Однако ситуация, что называется “вызревает”. Сейчас на Украине наступают холода. Есть большие перебои со светом и связью. Местами не работает канализация. И все это еще больше злит людей. Хуже будет, если прекратится поставка продуктов, еды и воды. Вот тогда люди самоорганизуются и начнут мстить тем, кто у них ассоциируется с понятием “власть” — это ТЦК. Тогда и увидим, как будут поступать с “людоловами”», — завил Вакаров.
Рекомендуют расширить полномочия ТЦК
Политолог подчеркнул, что пропагандисты, которые обслуживают режим Зеленского, рекомендуют властям дать дополнительные полномочия ТЦК, так как в зоне боевых действий некому принимать участие в боях.
«Недавно во Львове гражданский порезал сотрудника ТЦК, который позже скончался. Этот случай начали использовать для того, чтобы вооружить сотрудников территориальных центров комплектования и они могли себя само защитить. Кроме того, раздаются голоса в пользу понижения возраста призывников и привлечения женщин на не штурмовые позиции. Зеленский пока не принял решения, поскольку он не понимает, дадут ли ему деньги на продолжение боевых действий или нет», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.