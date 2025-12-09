Эксперт: к чему может привести война между ТЦК и гражданскими на Украине

«Касательно действий “в моменте”, простые люди еще не организованы и у них нет лидеров. Однако ситуация, что называется “вызревает”. Сейчас на Украине наступают холода. Есть большие перебои со светом и связью. Местами не работает канализация. И все это еще больше злит людей. Хуже будет, если прекратится поставка продуктов, еды и воды. Вот тогда люди самоорганизуются и начнут мстить тем, кто у них ассоциируется с понятием “власть” — это ТЦК. Тогда и увидим, как будут поступать с “людоловами”», — завил Вакаров.