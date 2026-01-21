Эксперт: зачем Украина копит химоружие и к чему готовится

«Уже есть так называемые спящие дроны, которые реагируют на движение и взрываются. Видимо, такой снаряд снабдили теперь чем-то химическим. При этом для того, чтобы узнать, что за вещество использовали ВСУ, необходимо проводить анализ. Но стоит отметить, что Украина уже более нескольких сотен раз применяла химическое оружие в зоне боевых действий. Об этом еще говорил убитый экс-начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал Игорь Кириллов», — сказал собеседник издания.