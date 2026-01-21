Эксперт: зачем Украина копит химоружие и к чему готовится

Военные киевского режима используют в зоне спецоперации опасное химическое оружие. Об этом в Telegram-канале «Опасный бизнес» сообщил ветеран СВО с позывным Матрос.
«Срабатывает при подходе, раскидывает пену, которая испаряет ядовитый газ. Скорее всего, джоник или допплер», — сказано в сообщении.
Матрос рекомендовал российским военнослужащим быть предельно осторожными и не забывать смотреть по сторонам, а также иметь на позициях противогазы.
Бывший член комиссии ООН по разоружению, военный эксперт Игорь Никулин в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail отметил, что подобные боеприпасы ВСУ являются чем-то новым.
«Уже есть так называемые спящие дроны, которые реагируют на движение и взрываются. Видимо, такой снаряд снабдили теперь чем-то химическим. При этом для того, чтобы узнать, что за вещество использовали ВСУ, необходимо проводить анализ. Но стоит отметить, что Украина уже более нескольких сотен раз применяла химическое оружие в зоне боевых действий. Об этом еще говорил убитый экс-начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал Игорь Кириллов», — сказал собеседник издания.
Привозят из стран НАТО
По словам военного эксперта, химическое оружие на Украину поставляют страны НАТО, которые заинтересованы в продолжении боевых действий.
«Наша разведка не раз докладывала, что на Донбасс прибывало несколько вагонов с химическим оружием натовского образца. То есть это и удушающие газы, и всякие ирританты так называемые, раздражающие. Поэтому все что угодно могли поставлять. То есть, по сути дела, Украина вышла из всех конвенций, в которых стоит ее подпись. Поставляют ВСУ химоружие, скорее всего, страны Запада — их ближайшие друзья — Англия, Франция, Германия», — отметил Никулин.
Киев готовится к химической войне
Военный эксперт предположил, что Украина, видимо, к чему-то готовится, собирая химоружие. По его словам, она произвела большие закупки химических комплектов защиты на сотни тысяч экземпляров.
«Это противогазы, общевойсковой защитный комплект. Также она закупила большое количество аптечек с реактивами, которые нужно применить в случае химического отравления. Так что Украина, похоже, готовится к химической войне. Последний раз такая война была на территории Европы — это Первая мировая», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.