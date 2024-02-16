Эксперт: изучение людьми своего генома должно быть осознанным

«Вопрос: зачем ему вот это знать? Он вообще имеет право знать об этом? Врач имеет право не сообщать ему об этом, или врач обязан ему сообщить об этом? То есть врач остается с таким конгломератом информации, с которым он не знает, что делать. Если он сгружает ее пациенту или клиенту, то клиент уже не знает, что с этим делать. Все не знают, что с этим делать — вот такая ситуация. А еще сложнее все становится, если такому полногеномному секвенированию в развлекательных целях подвергается ребенок. Какую долю этой информации имеет право получить родитель, а какую долю, может быть, стоит приберечь, пока ребенку не исполнится 18 лет?» — добавила она.