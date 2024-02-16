Эксперт: изучение людьми своего генома должно быть осознанным

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Исследование своего генома без определенной цели несет в себе моральные и психологические риски и ставит перед врачами и обществом новые этические вызовы. Об этом заявила заместитель декана по науке факультета фундаментальной медицины МГУ им. Ломоносова, член президиума Российской ассоциации содействия науки РФ Мария Воронцова на Евразийском философском конгрессе.
«Сейчас есть тенденция применять полногеномное исследование как развлекательную медицину. Дали человеку сертификат, он идет в лабораторию, это модно, красиво, круто. Он получает стостраничный отчет, какой он изнутри, на уровне генов, и он не понимает, что с этим делать. Зачем грузить себя и потенциального пациента информацией о 8 тысячах заболеваний, если мы частично не можем ничего с этим сделать?» — сказала Воронцова.
По ее словам, информация о потенциальных заболеваниях, которые на данном этапе невозможно вылечить, остается грузом в душе человека. Кроме того, при носительстве поврежденной копии гена сам человек не болен, но при наличии аналогичной мутации у партнера риск рождения больного ребенка составляет 25%. Она отметила, что треть семей просят врачей не сообщать о мутациях своим родным.
«Вопрос: зачем ему вот это знать? Он вообще имеет право знать об этом? Врач имеет право не сообщать ему об этом, или врач обязан ему сообщить об этом? То есть врач остается с таким конгломератом информации, с которым он не знает, что делать. Если он сгружает ее пациенту или клиенту, то клиент уже не знает, что с этим делать. Все не знают, что с этим делать — вот такая ситуация. А еще сложнее все становится, если такому полногеномному секвенированию в развлекательных целях подвергается ребенок. Какую долю этой информации имеет право получить родитель, а какую долю, может быть, стоит приберечь, пока ребенку не исполнится 18 лет?» — добавила она.
Это обычные философские проблемы: соотношение индивидуального и коллективного, свобода воли, ценности родительства и ответственное отношение к будущему, считает заведующая кафедрой философии образования философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Елена Брызгалина.
«Мы попробуем сейчас осмыслить вызовы для современной философии. Источники этих вызовов могут быть различными. Во-первых, это, конечно, научно-технологическое развитие. Развитие искусственного интеллекта, расширение возможностей биотехнологической трансформации природы человека в том числе за счет генетических знаний и технологий. Если мы посмотрим на концепцию научно-технологического развития РФ до 2030 года, то там прямо сказано, что вызовы — это то, что требует реакции со стороны государства и общества, когда речь идет о разработке и внедрении технологий. И одно из направлений, которые, по нашему мнению, являются источником вызовов, — это ускоренное развитие генетических технологий», — добавила Брызгалина.