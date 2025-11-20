Эксперт: как изменит новый ГОСТ качество и стоимость шоколада

Понижение планки качества
В Росстандарте на обсуждение вынесен документ, который может кардинально изменить привычный вкус шоколадных конфет на российских прилавках. Новый проект ГОСТа предлагает новые определения хорошо известным продуктам. Документ систематизирует понятия, относящиеся к сахаристым (карамель, мармелад, зефир, шоколад) и мучным (вафли, печенье, пряники) изделиям, а также к полуфабрикатам (глазури, кремы, начинки, массы) и какао-продуктам.
Стандарт предназначен для применения в документации, литературе и производственной деятельности и призван обеспечить однозначное понимание терминологии в кондитерской отрасли.
Согласно ему, «шоколадной» теперь можно будет называть любую конфету, содержащую не менее 9% общего сухого остатка какао-продуктов, включая жалкие 4,5% масла какао.
Этот стандарт идет вразрез не только с действующим ГОСТом, требующим минимум 25% шоколада в составе, но и с международной практикой. Codex Alimentarius — ведущий мировой стандарт на пищевые продукты — также устанавливает планку в 25%. Если инициатива будет принята, производители получат законное право использовать дешевые заменители какао-масла — кондитерские и жировые глазури на основе пальмового или лауринового масел. Эти ингредиенты в 5−7 раз дешевле натурального какао-масла, а их промышленная обработка зачастую сопровождается образованием трансжиров и канцерогенных веществ.
В Росстандарте заявили, что не утверждали новых ГОСТов на шоколадные конфеты и не получил соответствующие проекты на утверждение.
Шоколадный кризис
В 2024 году мир столкнулся с настоящим ценовым шоком на рынке какао. Весной тонна какао-бобов на бирже в Нью-Йорке впервые в истории подорожала до рекордных $12 тысяч. Главной причиной стал катастрофический неурожай в Западной Африке — основном регионе-производителе, который дает до 70% мирового какао. Хотя к концу года цены немного отступили и стабилизировались вокруг отметки в $6−7 тысяч за тонну, они все равно остаются чрезвычайно высокими по историческим меркам.
Этот скачок цен неминуемо ударил по кошелькам потребителей. Однако, как поясняет председатель организации «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов, главная проблема не только в том, что шоколад дорожает. По его словам, производители зачастую идут по пути удешевления рецептуры, заменяя какао-масло более дешевыми растительными аналогами, но не снижая при этом конечную цену для покупателя. Таким образом, потребитель может даже переплачивать за продукт, который стал менее качественным.
Эксперт отметил, что современные пищевые технологии позволяют производителям заменять дорогие ингредиенты более дешевыми аналогами без заметного изменения вкуса. «Подавляющее большинство потребителей органолептически могут не почувствовать подмену масел или использование тех или иных разновидностей растительных жиров», — заключил Павлов.
Он также указал на проблему фальсификации продукции. По его словам, многие недобросовестные производители заменяют один более дорогой ингредиент на другой более дешевый, «потому что на вкус это распознать практически нереально».
Особое внимание эксперт уделил безопасности растительных масел. Павлов пояснил, что даже пальмовое масло может быть полезным, если оно получено методом прямого отжима и не подвергалось интенсивной обработке. Однако в процессе промышленного производства, когда масло нагревают до высоких температур для придания ему нужной консистенции, могут образовываться вредные вещества, в том числе канцерогенного характера.
«Практически любое растительное масло холодного отжима полезно, но после гидрогенизации приобретает вредные свойства», — подчеркнул эксперт.
Чем рискует потребитель
Что касается стандартов качества, Павлов указал на системную проблему: требования ГОСТа носят в основном рекомендательный характер.
«Производитель волен выбирать, следовать им или нет. Но главная проблема в другом: когда сам ГОСТ закладывает заниженные требования к качеству, допускает уменьшение доли какао-бобов и какао-масла в составе, тогда покупатель, видя маркировку, рискует переплатить за продукт низкого качества. В такой ситуации эта надпись перестает быть надежным ориентиром», — подытожил эксперт.
«Общественная потребительская инициатива» выступает против снижения планки качества как в стандартах, так и в практике производителей.
«Потребителю теперь необходимо самому внимательно изучать состав продукции — смотреть на процентное содержание какао, наличие заменителей, — а также обращаться к исследованиям Роспотребнадзора и другим открытым источникам. Снижение нормативов не упрощает жизнь людям, а лишь перекладывает на них дополнительную нагрузку по проверке качества товаров», — подытожил эксперт.