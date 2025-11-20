Эксперт: как изменит новый ГОСТ качество и стоимость шоколада

В 2024 году мир столкнулся с настоящим ценовым шоком на рынке какао. Весной тонна какао-бобов на бирже в Нью-Йорке впервые в истории подорожала до рекордных $12 тысяч. Главной причиной стал катастрофический неурожай в Западной Африке — основном регионе-производителе, который дает до 70% мирового какао. Хотя к концу года цены немного отступили и стабилизировались вокруг отметки в $6−7 тысяч за тонну, они все равно остаются чрезвычайно высокими по историческим меркам.