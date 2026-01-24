Эксперт из ЮАР рассказал, как Трамп может использовать конфликты в Африке

ПРЕТОРИЯ, 24 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может воспользоваться конфликтами в Африке, чтобы проявить себя в роли миротворца, континент предоставляет для этого широкие возможности, поделился мнением в беседе с РИА Новости старший научный сотрудник базирующегося в Претории Института по вопросам безопасности Приял Сингх.
«Я считаю, что Трамп явно видит себя — или хочет, чтобы его воспринимали — как своего рода главного миротворца, переговорщика и миротворца. И я думаю, что Африка, очевидно, предоставляет президенту США широкие возможности для достижения довольно легких побед», — сказал собеседник агентства.
Помимо того, что сам президент себя воспринимает таким, этому способствуют перемены в работе администрации США, продолжил он.
«Нынешняя администрация США своего рода… все больше и больше наделяет президента властью и полномочиями, чтобы он мог играть эту роль миротворца», — считает эксперт.
По его словам, до Трампа власти могли применять более широкий инструментарий для урегулирования конфликтов, а опыт и возможности в области миротворчества были сильнее закреплены за различными ведомствами и агентствами.
В декабре 2025 года лидеры ДРК и Руанды подписали в Вашингтоне мирное соглашение, предусматривающее прекращение огня на востоке ДРК. Сам Трамп назвал соглашение «историческим», а день его подписания — «великим» для Африки и всего мира. Несмотря на это боевые действия на востоке ДРК не прекратились.
В январе Трамп заявлял о стремлении возобновить участие США в качестве посредника в решении спора Египта и Эфиопии касательно речных ресурсов Нила.