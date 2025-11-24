Профессор заключил, что реальная военная угроза от прохода российских кораблей полностью отсутствует, а раздутая история с так называемым «перехватом» служит лишь информационным поводом. По его оценке, такая медийная кампания преследует две основные цели: оправдание роста военных расходов и консолидацию западных союзников перед лицом искусственно созданной «российской угрозы». Этот сценарий, по мнению эксперта, соответствует классической схеме отвлечения внимания от внутренних проблем и обоснования милитаризации.