Британское министерство обороны отчиталось о так называемом «перехвате» российских военных кораблей в проливе Ла-Манш. Согласно официальной версии, патрульный корабль «Северн» в течение двух недель сопровождал российский корвет «Стойкий» и танкер «Ельня». У берегов французской Бретани наблюдение было передано неназванному союзнику по альянсу.
Это заявление прозвучало на фоне подготовки нового оборонного бюджета Великобритании и стало частью более широкой информационной кампании. Одновременно с этим Лондон объявил о направлении трех разведывательных самолетов «Посейдон» в Исландию для «патрулирования российских кораблей и подводных лодок».
Стоит напомнить, что на прошлой неделе министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили заявил, что российский разведывательный корабль «Янтарь» якобы использовал лазеры, чтобы ослепить британских военных.
Игра терминами
Профессор военных наук Вадим Козюлин заявил, что история с «перехватом» российских кораблей британскими ВМС в Ла-Манше — пример сознательного нагнетания напряженности. Эксперт пояснил, что термин «перехват» не соответствует действительности — на самом деле речь идет о стандартном сопровождении судов.
«Поменяли всего лишь слово, а получается, что ситуация приобрела совершенно другое значение, другой окрас», — отметил Козюлин. Эксперт считает, что это делается сознательно и намеренно.
«В данном случае, когда идет военное судно в сопровождении танкера, понятно, что это будет медленный поход. Тем более, что они идут известным маршрутом», — считает военный аналитик.
«Когда ухудшается экономическое или социальное положение, всегда используется риторика про внешнего врага. Сегодня Россия играет роль такого врага для всего Запада», — добавил он.
Козюлин также отметил стратегический разворот в политике европейских государств, добавив, что, с большой вероятностью, «европейцы в ближайшее время останутся без поддержки США». По его словам, это вынуждает ЕС больше опираться на собственные силы.
Профессор заключил, что реальная военная угроза от прохода российских кораблей полностью отсутствует, а раздутая история с так называемым «перехватом» служит лишь информационным поводом. По его оценке, такая медийная кампания преследует две основные цели: оправдание роста военных расходов и консолидацию западных союзников перед лицом искусственно созданной «российской угрозы». Этот сценарий, по мнению эксперта, соответствует классической схеме отвлечения внимания от внутренних проблем и обоснования милитаризации.