С ног на голову
Официальный представитель МИД России Мария Захарова дала резкий ответ главе евродипломатии Каи Каллас после ее слов о том, что «за последние сто лет Россия напала более чем на 19 государств». В своем телеграм-канале Захарова предложила Каллас вспомнить, «сколько раз страны западных объединений нападали на суверенные государства», напомнив Европе про ее двойные стандарты.
В ЕС возложили на Россию ответственность за нападения на страны гитлеровской коалиции в годы Второй мировой войны. Глава европейской дипломатии Кая Каллас прировняла военные действия СССР против фашизма в период Второй мировой войны к актам агрессии. По ее словам, на некоторые страны Россия нападала «по три-четыре раза» за последние сто лет, при этом ни одна из этих стран не начинала конфликт первой. Конкретный список этих государств Каллас не привела.
Ранее еврокомиссар уже выдвигала требования к России, предложив в рамках своего мирного плана по Украине ограничить численность российской армии и сократить военный бюджет. Это не первый случай, когда высказывания Каллас вызывают резкую реакцию российских властей. Ранее, 21 ноября, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров уже критиковал главу евродипломатии, заявив, что она «даже не выглядит внешне как отличница».
История как оружие: информационные войны
Эксперт Центра прикладного анализа международных трансформаций РУДН Максим Никулин назвал заявление Каи Каллас проявлением феномена постправды. Этот термин, появившийся в XXI веке, по сути описывает традиционную пропаганду, но с небольшим отличием: «Событие отходит на второй план. Неважно, как было на самом деле. Важно то, как оно повлияло на целевую группу, на общественные структуры, на государство», — пояснил политолог.
Никулин считает, что подобные высказывания работают на текущую повестку ЕС, пытающуюся представить Россию угрозой безопасности, проводя параллели с Советским Союзом и Российской империей. «Это очень старый пропагандистский прием, существующий как минимум с второй половины XIX века, с начала Крымской войны», — отметил эксперт.
С профессиональной точки зрения, по словам Никулина, такие заявления являются «абсолютной глупостью», однако они рассчитаны на западные массы, слабо знакомые с историей России и не склонные к критическому мышлению. Он подчеркнул, что упрощение сложной истории, особенно XX века, является элементом гибридной войны, где историческая информация используется как оружие для достижения внешнеполитических целей.
Единственным выходом из этой ситуации, по мнению эксперта, может быть только проактивная историческая политика России на международной арене. «Когда государство постоянно подсвечивает, напоминает о том, какую роль, например, Советский Союз сыграл во Второй мировой войне. Это может пробудить в западном обществе стремление к критической оценке подобных заявлений их лидеров», — добавил политолог.
Однако полагать, что Россия без усилий выиграет информационную войну, ничего при этом не делая, ошибочно. На Западе фальсификацией истории и информационными операциями против России занимаются как гражданские, так и военные вузы. На Украине для этого созданы ЦИпСо. Огромному информационному спруту, развившему такую деятельность против России способствует западный подход к этому вопросу — ЦРУ поручает такие задания множеству частных компаний, задействованных в военной разведке. Аналогично действовал в России и ныне запрещенный на Фонд Сороса*, дробя сови гранты на микрогранты и «подкармливая» вузовское, научное, гражданское сообщества, а также СМИ в свое время.
* Признан «нежелательной организацией» и запрещён на территории РФ с 2015 года.