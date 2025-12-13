Эксперт: иск ЦБ к Euroclear — это стратегический «предупредительный выстрел»

Бессрочная заморозка активов
Центробанк требует компенсации ущерба, утверждая, что Euroclear незаконно лишил Россию доступа к ценным бумагам и денежным средствам, хранящимся в Бельгии. По заявлению регулятора, действия депозитария нарушают права собственности и международные нормы. Иск, поданный в электронном виде 12 декабря, призван стать основой для взыскания компенсаций во всех юрисдикциях, признающих решения российского суда. Euroclear, в свою очередь, намерен оспаривать претензии, пользуясь разрешением ЕС компенсировать возможные потери за счет самих же замороженных российских активов.
Накануне, 11 декабря, Евросоюз утвердил бессрочную блокировку российских суверенных активов. Решение принято на основе статьи 122 Договора о ЕС, что позволило обойти необходимость единогласного одобрения и возможное вето со стороны Венгрии или Словакии. Средства планируется использовать для «репарационного кредита» Украине до окончания конфликта и последующих выплат репараций Москвой. Инициативу поддержало подавляющее большинство стран ЕС, несмотря на предупреждения Бельгии о рисках для финансовой стабильности и репутации европейских рынков.
Россия неоднократно предупреждала о симметричных действиях в случае конфискации ее активов. Госдума уже призвала правительство подготовить контрмеры, а в Минфине подтвердили наличие соответствующего плана.
Предупредительный выстрел
Директор Центра Европейской информации, юрист-международник Николай Топорнин напомнил, что Euroclear выполняет лишь технические функции хранителя и оператора ценных бумаг, не владея самими активами. Интересен выбор российской юрисдикции для подачи иска, учитывая, что спорные активы физически находятся под австрийской юрисдикцией.
Эксперт предположил, что иск в московский арбитраж мог быть подан для быстрого и гарантированного получения судебного решения. Топорнин считает, что путь через европейские суды был бы значительно сложнее и дольше.
Известно, что австрийский арбитраж может достаточно долго готовиться к рассмотрению, а сейчас время стоит дорого. Было бы даже интересно посмотреть, какую аргументацию применил бы австрийский суд, рассматривая это дело.
Юрист назвал иск «предупредительным выстрелом» в адрес ЕС, который рассматривает вопрос о бессрочной заморозке и дальнейшем использовании российских активов. По его мнению, решение российского суда станет для Euroclear юридическим аргументом против политического давления Еврокомиссии.
Юрист подтвердил, что российский арбитраж взаимодействует с международными институтами, а его решения имеют признанную компетенцию, поэтому бояться их не стоит. Главный вопрос, по его словам, заключается в механизме исполнения этих решений, который может оказаться сложным и, возможно, потребует дополнительного обращения, например, в Стокгольмский арбитраж.
«Международный арбитраж — это целая система. Она для этого и создана, чтобы обеспечивать единство гражданского и коммерческого законодательства во всем мире. Мы же тоже руководствуемся примерно теми же рыночными стандартами, стандартами рыночной экономики. В данном случае ничего такого сверхъестественного не происходит. Происходит защита своих активов», — подытожил Топорнин.