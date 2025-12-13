Эксперт: иск ЦБ к Euroclear — это стратегический «предупредительный выстрел»

«Международный арбитраж — это целая система. Она для этого и создана, чтобы обеспечивать единство гражданского и коммерческого законодательства во всем мире. Мы же тоже руководствуемся примерно теми же рыночными стандартами, стандартами рыночной экономики. В данном случае ничего такого сверхъестественного не происходит. Происходит защита своих активов», — подытожил Топорнин.