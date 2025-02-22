Эксперт Илюхин: в вузах РФ платно учатся в основном гуманитарии

«Надо понимать, что платное обучение в вузе сегодня — это в основном юристы, экономисты, в несколько меньшей степени врачи (стоматологи, косметологи и пр.), программисты. И это не совсем обусловлено престижем данных специальностей — основная доля бюджетных мест в вузах отводится на инженерные специальности, а выпускники 11-х классов по-прежнему в значительной степени выбирают ЕГЭ по гуманитарным предметам. Таким образом, запрос абитуриентов-»физиков«на технических направлениях удовлетворяется в большой степени за счет бюджетных мест, а “лирики”, не желающие поступать на педагогические специальности, вынуждены идти учиться платно», — сказал он.
Эксперт рассказал, за счет каких факторов определяется стоимость обучения в вузах. Во-первых, она не может быть ниже стоимости, определенной федеральным нормативом — сколько государство платит вузу за обучение бюджетного студента. «Отсюда следует, что себестоимость обучения на технических специальностях дороже, чем на гуманитарных (лабораторные и практические работы есть, изучение реального оборудования, практики на предприятиях и пр.)», — отметил он.
Кроме того, цена на обучение определяется реальной себестоимостью оплаты труда преподавателей и вспомогательного персонала — то есть, по факту, инфляцией, а также признанием научной школой работающих в вузе преподавателей и «раскрученностью» вуза и его учебной программы, добавил Илюхин.
«Ну и, конечно, четвертый фактор — наличие платежеспособного спроса. С этим в наступившем году как раз ожидаются некоторые проблемы — с учетом достаточно высокой инфляции и “догоняющего” ее роста заработных плат, не думаю, что много руководителей региональных вузов решится поднять стоимость обучения», — заметил он.
По его словам, топовые московские вузы могут себе позволить реагировать на инфляцию и повышать цены на 10−15% в год, а вот региональные — нет, так как «не имеют таких широко известных наименований». «Хотя зачастую уровень выпускников региональных вузов — Томск, Новосибирск, Казань и много кто еще — оказывается ничуть не ниже столичного, а запросы по зарплате у них намного ниже», — заключил старший научный сотрудник центра экономики непрерывного образования ИПЭИ РАНХиГС.