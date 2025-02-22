Эксперт Илюхин: в вузах РФ платно учатся в основном гуманитарии

«Надо понимать, что платное обучение в вузе сегодня — это в основном юристы, экономисты, в несколько меньшей степени врачи (стоматологи, косметологи и пр.), программисты. И это не совсем обусловлено престижем данных специальностей — основная доля бюджетных мест в вузах отводится на инженерные специальности, а выпускники 11-х классов по-прежнему в значительной степени выбирают ЕГЭ по гуманитарным предметам. Таким образом, запрос абитуриентов-»физиков«на технических направлениях удовлетворяется в большой степени за счет бюджетных мест, а “лирики”, не желающие поступать на педагогические специальности, вынуждены идти учиться платно», — сказал он.