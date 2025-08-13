Эксперт: идея Трампа в переговорах РФ и США — наладить отношения

В студии ведущие обсудили грядущие переговоры между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Скотт Риттер отметил, что у них есть перспективы хорошего исхода. По словам аналитика, в прошлом году отношения между странами были далеки от хороших. Он привел в пример заявление ЦРУ, которое давало «более 50% шансов, что США и Россия могут вступить в ядерный конфликт к концу года», а сейчас есть президент, «который встретится с Владимиром Путиным лично».
«Я не знаю, что ждать от этой встречи. Тот факт, что у них будет встреча, подразумевает, что они достигнут соглашения. Я также изучал заявления Владимира Путина. Он не готов полностью на все условия. Мы понимаем, что Владимир Путин поедет на встречу, если он ожидает хорошего исхода. Если бы он был уверен, что после встречи с Дональдом Трампом у них были бы плохие отношения, он бы не поехал. Поэтому причина в том, что у встречи будет хороший исход. Я уверен, что они достигнут соглашения, для того чтобы улучшить отношения между нашими двумя государствами», — пояснил Риттер.
Впрочем, аналитик предположил, что Украина не станет главным вопросом обсуждения. По его мнению, скорее всего, этот разговор приведет к стадии совместной работы РФ и США.
Решат ли они украинскую проблему? Скорее всего, нет. Не думаю, что весь разговор будет крутиться вокруг Украины. Я считаю, что большая часть разговора будет касаться американо-российских отношений. Они попытаются понять, как жить в мире. Это будет первый из многих других разговоров, который последует. Мы будем уходить от этого 50-процентного шанса ядерной войны. Перейдем в ту стадию, когда Россия и Америка будут работать вместе.
Украинский вопрос, по словам Риттера, был важен для предыдущего Правительства США, которое стремилось нанести стратегическое поражение России через Украину, разрушить экономику введением санкций и даже устроить «майдан» в попытке контролировать Россию.
«Хотели, чтобы был высокий уровень безработицы. С безработицей происходит недовольство. Хотели, чтобы общество начало друг с другом сражаться, для того чтобы создать условия для московского “майдана”. Чтобы был сброшен президент, но это не в отношении Владимира Путина. Американская политика много лет была направлена на то, чтобы заместить его кем-то, кто бы действовал как Борис Ельцин. Чтобы Россия вернулась к 90-м, когда США контролировали Россию, доминировали, принижали. Это была политика администрации Обамы, первого президентства Трампа, Байдена. Поэтому было направлено большое количество ресурсов, коллективно американское правительство приняло решение, что необходимо нанести стратегическое поражение России — инструментом стала Украина», — рассказал Риттер.
По словам аналитика, нынешняя администрация прислушивается к американскому народу и сейчас США открыты к налаживанию отношений с Россией.
«Я хочу, чтобы вы это поняли. Идея в голове Дональда Трампа — не отказаться просто от Украины, а наладить хорошие отношения с Россией. Она исходит от американского народа. Поскольку американский народ не хочет войны, он не хочет, чтобы его деньги просто выбрасывались на разжигание конфликта. Американский народ хочет, чтобы Правительство США заботилось об американском народе. Поэтому сейчас президент хочет уйти от этой политики», — пояснил Риттер.
Однако он считает, что президенту сложно действовать в одиночку. Глубинное государство — невыбранные бюрократы — не разделяет такой подход, у них социальная память уходит к первому президентству Обамы.
«Здесь необходимо быть более терпимым к американскому президенту. Когда Владимир Путин принимает решение, он видит поддержку со стороны русского народа, а в США на президента все время нападки. Он хочет добиться мира с Россией, его критикуют внутри государства. Поэтому он должен работать с этими вопросами».
Риттер объяснил, почему Дональд Трамп непостоянен в своих заявлениях. По словам аналитика, это связано с особенностями жизни в США.
«Почему он говорит одну вещь утром и совсем другую к обеду? Попробуйте пожить в Америке. Скажете одну вещь утром, затем американские СМИ начинают атаковать вас, критиковать. Глубинное государство вас критикует. После обеда вы говорите что-то, чтобы успокоить их. Это эффект пинг-понга. Самое важное — что он скажет Владимиру Путину в пятницу. Я думаю, что президент Трамп заслуживает поддержки и хорошего отношения», — резюмировал Риттер в эфире шоу «Центральный канал» на платформе VK.