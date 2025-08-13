Эксперт: идея Трампа в переговорах РФ и США — наладить отношения

«Я не знаю, что ждать от этой встречи. Тот факт, что у них будет встреча, подразумевает, что они достигнут соглашения. Я также изучал заявления Владимира Путина. Он не готов полностью на все условия. Мы понимаем, что Владимир Путин поедет на встречу, если он ожидает хорошего исхода. Если бы он был уверен, что после встречи с Дональдом Трампом у них были бы плохие отношения, он бы не поехал. Поэтому причина в том, что у встречи будет хороший исход. Я уверен, что они достигнут соглашения, для того чтобы улучшить отношения между нашими двумя государствами», — пояснил Риттер.