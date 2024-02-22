Эксперт: хищник, за которого объявлена награда, не приживется в Черном море

Ранее директор Алуштинского аквариума объявил вознаграждение за поимку опасного средиземноморского хищника, пару особей которого впервые выловили у берегов Крыма в Черном море. Он показал видео с рыбами в аквариуме, отметив, что речь идет о групере, размеры этой рыбы могут достигать 2 метров, он способен уничтожить всю кормовую базу черноморских рыб.
«Это единичные случаи, массово он вряд ли приживется, поэтому аквариум хочет поскорее получить экземпляр. Слишком большая разница в солёности воды, в Средиземном море — 39 промилле, а в Черном — 18», — сказал Мухаметов.
Эксперт пояснил, что групер попал из Средиземного моря через пролив Дарданеллы в Мраморное, а оттуда в Черное море через Босфор.
«Единичные случаи попадания в Черное море средиземноморских видов происходят регулярно, ничего страшного и особенного в этом нет. Иногда даже акула-молот заплывает», — добавил Мухаметов.
По его словам, групер — действительно прожорливый хищник, но опасности для человека не представляет. Эксперт подчеркнул, что любые «вселенцы» опасны для местной флоры и фауны, море от этого сильно страдает.
«В 1950-х годах в Чёрное море попала рапана с Дальнего Востока, съела практически все устрицы и мидии, а в 1980-х появился гребневик Mnemiopsis (морской грецкий орех — ред.), который расплодился до 100 миллионов тонн и подорвал кормовую базу: кефаль, ставрида, хамса, моллюски — их число значительно сократилось», — рассказал Мухаметов.
При этом он назвал групера «просто ангелом» по сравнению с морским грецким орехом. Эксперт уточнил, что рапана и Mnemiopsis не так чувствительны к разным гидрологическим условиям морей, как групер, поэтому они смогли «захватить» акваторию Черного моря.