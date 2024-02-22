Эксперт: хищник, за которого объявлена награда, не приживется в Черном море

Ранее директор Алуштинского аквариума объявил вознаграждение за поимку опасного средиземноморского хищника, пару особей которого впервые выловили у берегов Крыма в Черном море. Он показал видео с рыбами в аквариуме, отметив, что речь идет о групере, размеры этой рыбы могут достигать 2 метров, он способен уничтожить всю кормовую базу черноморских рыб.