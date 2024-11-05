Эксперт рассказал, как обезопасить себя при гололеде

Специалист порекомендовал не проходить вблизи деревьев и зданий для того, чтобы избежать падающих сосулек или веток. Важно помнить, что в гололед особенно рискуют люди пожилого возраста. Их организм более хрупкий, и падение может привести к серьезным последствиям. Юлия Антонова, исполнительный директор Национальной ассоциации зимнего содержания объектов инфраструктуры и транспорта, порекомендовала не торопиться при ходьбе по тротуарам, чтобы заметить наледь, припорошенную свежим снегом.