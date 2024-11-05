Эксперт рассказал, как обезопасить себя при гололеде

По его словам, обувь необходимо надевать на низком каблуке с рельефной подошвой из пористого материала. Зимняя обувь с протектором, похожим на протектор зимних шин, обеспечит лучшее сцепление с льдом.
— Не занимайте руки тяжелыми вещами, снимайте капюшон с головы, чтобы не ограничивать обзор. Соблюдайте особую осторожность при переходе дороги, внимательно смотрите под ноги, обходите опасные места. Если поскользнулись, старайтесь присесть, сгруппироваться, приземлиться на бок и перекатиться. Не торопитесь подниматься, убедитесь, что нет травм, — посоветовал Халилов.
Специалист порекомендовал не проходить вблизи деревьев и зданий для того, чтобы избежать падающих сосулек или веток. Важно помнить, что в гололед особенно рискуют люди пожилого возраста. Их организм более хрупкий, и падение может привести к серьезным последствиям. Юлия Антонова, исполнительный директор Национальной ассоциации зимнего содержания объектов инфраструктуры и транспорта, порекомендовала не торопиться при ходьбе по тротуарам, чтобы заметить наледь, припорошенную свежим снегом.
Кроме того, существует множество методов для борьбы с гололедом, но в основном — это ручной труд.
— Рекомендуется применять современные противогололедные материалы, которые предназначены именно для использования на пешеходных зонах, так как они более безопасны по составу для почвы и растительности и домашних животных, — подытожила собеседница МИР 24.