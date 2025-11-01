Эксперт: готовится ли Молдавия к румынскому аншлюсу

Премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну заявил, что допускает выход из соглашений молдавской республики с Содружеством Независимых Государств (СНГ). Об этом глава правительства сообщил, отвечая на вопрос о выходе страны из объединения, в ходе слушаний в парламенте, передает «Sputnik Молдова».
«Одна из целей (…) — это сделать пересмотр всех соглашений, которые были подписаны Республикой Молдова, и посмотреть, что с СНГ они уже не особо применимы. (…) Можем мы и надо ли их остановить, отменить или выйти из них», — сказал он.
Молдавия с 1994 года является членом СНГ. В 2022 году власти молдавского государства начали постепенную денонсацию соглашений, параллельно заявляя о выходе из объединения.
Готовится к румынскому аншлюсу?
Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований профессор Николай Межевич в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что слова нового премьера Молдавии Мунтяну не означают, что республика готовится к присоединению к Румынии. По его словам, молдавское руководство не намерено входить в состав соседнего государства, поскольку не хочет делить власть.
«Молдавия все-таки не готовится к румынскому аншлюсу, потому что они не хотят делить власть. К примеру, в республике вы заместитель какого-нибудь министра, а после присоединения к Румынии вы останетесь в этом же министерстве, но только в лучшем случае на должности главного специалиста. Потому что на ваше теплое место пришлют человека из Бухареста. Поэтому, конечно, они просто не хотят делить власть», — подчеркнул собеседник издания.
Курс на Евросоюз
Межевич отметил, что соответствующее заявление молдавского премьер-министра было адресовано не столько гражданам республики, сколько Европейскому союзу.
«Молдавия, скорее всего, готовится к европейскому аншлюсу, а не к румынскому. То есть собирается в Европейский союз, а не в Румынию. Мне кажется, это главная версия сейчас у них. Если Мунтяну хотел кого-то напугать, то это сделать у него не получилось. Молдавия и так уже реально прекратила работу в СНГ. Это заявление было сделано не для нас и даже не для внутреннего потребления. Эти слова были адресованы Брюсселю: “смотрите, какой я верный пес”», — добавил политолог.
Статус страны-кандидата
В июне 2022 года Европейский союз предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В объединении неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
Через два года — в 2024-м — в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между Европейским союзом и Украиной, а также Молдавией. Они дали официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС.
Отношение самих жителей Молдавии к вхождению в Евросоюз неоднозначное. В октябре 2024 года властям республики удалось добиться перевеса голосов в пользу евроинтеграции. Это произошло благодаря молдавским гражданам, которые проживают за рубежом. В итоге за вхождение в ЕС было отдано 50,46% голосов, против — 49,54%. При этом в европейских странах было открыто порядка 200 пунктов для голосования, а в России — лишь два.