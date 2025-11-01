Эксперт: готовится ли Молдавия к румынскому аншлюсу

«Молдавия, скорее всего, готовится к европейскому аншлюсу, а не к румынскому. То есть собирается в Европейский союз, а не в Румынию. Мне кажется, это главная версия сейчас у них. Если Мунтяну хотел кого-то напугать, то это сделать у него не получилось. Молдавия и так уже реально прекратила работу в СНГ. Это заявление было сделано не для нас и даже не для внутреннего потребления. Эти слова были адресованы Брюсселю: “смотрите, какой я верный пес”», — добавил политолог.