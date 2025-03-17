Эксперт Голубев: усиление ответственности решит проблему бесконтрольного выгула собак

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Только крупные штрафы и уголовная ответственность могут повлиять на безответственных владельцев животных, которые бесконтрольно их выгуливают и подвергают тем самым многочисленным рискам. Такое мнение высказал ТАСС президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
Ранее сообщалось, что первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и защите окружающей среды Владимир Бурматов направил в правительство РФ на отзыв два законопроекта, которые усиливают ответственность владельцев за бесконтрольный выгул домашних животных.
«Самовыгул должен быть запрещен. Горький опыт показывает, что только введение штрафных санкций и усиление уголовной ответственности может повлиять на многих безответственных владельцев животных. Российская кинологическая федерация поддерживает инициативы по усилению ответственности владельцев за бесконтрольный выгул животных», — сказал Голубев.
Кроме того, отметил он, федерация акцентирует внимание на важности обязательного маркирования животных.
«Эта инициатива опять подсвечивает эту необходимость. Во-первых, это позволит создать единую базу учета животных, что повысит персональную ответственность владельцев. Идентификация питомца поможет привлекать к ответственности хозяев за покусы, выброшенных животных и вот такие истории с самовыгулом», — указал эксперт.
Необратимые последствия
По словам Голубева, с профессиональной точки зрения у самовыгула нет никаких оправданий и объяснений. «Вопреки распространенному мнению о том, что самовыгул дает собаке свободу, это опасное заблуждение. Подобно тому, как недопустимо отпускать малолетнего ребенка гулять по городу в одиночестве, нельзя оставлять без присмотра и собаку. Такое поведение не только демонстрирует безответственное отношение к питомцу, но и создает потенциальную угрозу для окружающих, а также говорит о неготовности владельца к ответственному содержанию животного», — отметил собеседник агентства.
«Самовыгул подвергает собаку множеству серьезных рисков. Прежде всего, питомец может стать жертвой дорожно-транспортных происшествий, попав под колеса автомобиля или поезда. Не менее опасны встречи с другими животными, особенно со стаями бездомных собак или агрессивными котами. Собака рискует получить травмы, провалившись в ямы или колодцы, съесть отравленную пищу догхантеров, подхватить инфекционные заболевания от больных животных. Питомец может стать жертвой человеческого фактора: его могут украсть из корыстных побуждений, забрать домой, решив, что он потерялся, или напугать до состояния паники. В довершение всего, даже самая умная и преданная собака может просто заблудиться и не найти дорогу домой», — указал Голубев.