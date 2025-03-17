Эксперт Голубев: усиление ответственности решит проблему бесконтрольного выгула собак

«Самовыгул подвергает собаку множеству серьезных рисков. Прежде всего, питомец может стать жертвой дорожно-транспортных происшествий, попав под колеса автомобиля или поезда. Не менее опасны встречи с другими животными, особенно со стаями бездомных собак или агрессивными котами. Собака рискует получить травмы, провалившись в ямы или колодцы, съесть отравленную пищу догхантеров, подхватить инфекционные заболевания от больных животных. Питомец может стать жертвой человеческого фактора: его могут украсть из корыстных побуждений, забрать домой, решив, что он потерялся, или напугать до состояния паники. В довершение всего, даже самая умная и преданная собака может просто заблудиться и не найти дорогу домой», — указал Голубев.