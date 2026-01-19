Эксперты из Воркуты рассказали, скупают ли зумеры квартиры в Заполярье

По данным ЦИАН, сейчас в Воркуте продается 54 квартиры. Стоимость квадратного метра в городе крайне неоднородна и формируется под влиянием множества факторов. Хотя в выборке действительно встречаются единичные лоты по 3−4 тысячи рублей за «квадрат» — как правило, это квартиры, продаваемые через аукционы банков, требующие капитального ремонта или расположенные в депрессивных районах. Средняя цена для стандартного жилья, пригодного для комфортного проживания, колеблется в значительно более высоком диапазоне от 8 до 15 тысяч рублей за метр, а в центре города может достигать 20−30 тысяч рублей.