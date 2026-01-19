Эксперты из Воркуты рассказали, скупают ли зумеры квартиры в Заполярье

Мертвый рынок
В то время как в Москве средняя стоимость квадратного метра на старте 2026 года колеблется в диапазоне 470−570 тысяч рублей, на другом конце ценового спектра зарождается необычный тренд, пишет телеграм-канал Baza. По информации журналистов издания, тяга поколения Z к «простой жизни» и дауншифтингу привела к тому, что молодые люди начали скупать квартиры в российской заполярной глубинке.
Особым спросом у зумеров, мечтающих о собственном жилье, пользуются Воркута, Мурманск и Новый Уренгой. Стоимость квадратного метра в этих городах якобы начинается от 3000 рублей, утверждает СМИ. Таким образом, целая квартира на Крайнем Севере может стоить как новенький айфон. Это позволяет тем, кто работает удаленно, променять тесную съемную комнату в столице на собственное жилье, пусть и на другом конце страны, вдали от мегаполисов.
Этот контраст становится еще более явным на фоне прогнозов для столичного рынка: вместо ожидавшегося кризиса перепроизводства, аналитики фиксируют сокращение предложения на 28% и прогнозируют рост цен в 2026 году на 18−20%, что значительно опережает инфляцию.
Опрошенные ВФокусе Mail эксперты не смогли подтвердить существование такого тренда.
«Рынок недвижимости в Воркуте на данный момент находится в плохом состоянии. Если говорить языком инвестиций, то на низах. Продается недвижимость слабо», — заявил частный риэлтор Федор Кузнецов. Он категорически опровергает информацию об ажиотажном спросе, отмечая, что «если бы жилье скупали, то рынок был бы живым, цены бы росли из-за количества потенциальных покупателей».
По данным ЦИАН, сейчас в Воркуте продается 54 квартиры. Стоимость квадратного метра в городе крайне неоднородна и формируется под влиянием множества факторов. Хотя в выборке действительно встречаются единичные лоты по 3−4 тысячи рублей за «квадрат» — как правило, это квартиры, продаваемые через аукционы банков, требующие капитального ремонта или расположенные в депрессивных районах. Средняя цена для стандартного жилья, пригодного для комфортного проживания, колеблется в значительно более высоком диапазоне от 8 до 15 тысяч рублей за метр, а в центре города может достигать 20−30 тысяч рублей.
Причину кризиса на местном рынке эксперт напрямую связывает с проблемами ключевого для региона бизнеса. «Угольная отрасль страдает сейчас, и это отражается в том числе на продажах недвижимости в целом в угольных городах», — пояснил Кузнецов. По его словам, серьезный спад начался около полугода назад, и именно это предопределило нынешнее состояние рынка.
Риэлтор подтверждает, что крайне низкие цены действительно существуют в регионе, но не в самой Воркуте.
«В поселках есть квартиры совсем дешевые. В том числе можно взять трехкомнатную квартиру в пределах ста тысяч рублей», — отмечает специалист. По его словам, в пригородах Воркуты — Воргашор и Северный — можно найти «двушки» за 50−100 тысяч рублей, что формально дает стоимость квадратного метра в районе 2,5−3 тысяч рублей.
Однако для самого города такая цифра — из области фантастики. «В самом городе такого дешевого жилья не найти. Это либо развалины какие-то, либо квартира после пожара», — заявил эксперт. Он подчеркнул, что даже в немногочисленных «неблагополучных» домах цена редко падает до столь низкого уровня.
Как местный житель, Кузнецов объясняет этот ценовой дисбаланс: «В поселках всегда тяжелее продавать недвижимость, потому что люди оттуда стараются переехать в город. Жилье там дешевле из-за удаленности — некоторые населенные пункты находятся в 50 км от Воркуты. Также надо понимать, что там полностью отсутствует инфраструктура, там нет ни магазинов, ни детских садов поблизости, ни больниц», — пояснил он. При этом эксперт допускает, что именно из-за этой экстремальной дешевизны находятся единичные покупатели, готовые приобрести жилье в таких локациях.
По его мнению, рост интереса к Воркуте со стороны молодежи, скорее, связан с запросом на экзотический туризм и изучение «заброшенной романтики», чем с массовым дауншифтингом и переездом.
«Таких туристов стало много в последнее время. Люди приезжают посмотреть, оправдано ли то, что пишут в интернете о Воркуте. В связи с этим мы отмечаем рост спроса на посуточную аренду для таких гостей», — добавил Кузнецов.
Арктика по столичным ценам
В отличие от таких депрессивных моногородов, как Воркута, Мурманск показывает оживленный и высокобюджетный рынок недвижимости. Среди почти тысячи активных объявлений на ЦИАН преобладают лоты вторичного жилья и новостройки бизнес-класса. Средняя стоимость «квадрата» здесь исчисляется не тысячами, а сотнями тысяч рублей. Типовое жилье в панельных домах можно найти в коридоре 90−125 тысяч рублей за метр, а апартаменты в новых комплексах с видами на залив легко достигают 160−180 тысяч рублей /м².
Активное развитие новых жилых комплексов бизнес-класса, цены в которых сопоставимы с подмосковными, лишь подтверждает, что Мурманск давно вышел из категории «глубинки» и представляет собой дорогой, инвестиционно привлекательный рынок.
Новый Уренгой окончательно развеивает миф о «дешевом Заполярье». Стоимость квадратного метра в новостройках здесь уверенно преодолевает рубеж в 200 тысяч рублей. Даже типовое жилье эконом-сегмента здесь редко опускается ниже 140 тысяч рублей / м², а средний ценовой диапазон для стандартной «двушки» составляет 150−170 тысяч рублей за «квадрат».
«Этот ценовой феномен — прямое следствие статуса “газовой столицы” и действия арктических надбавок. Рынок обслуживает не зумеров, а высокооплачиваемых специалистов ТЭК, для которых стоимость жилья компенсируется уровнем доходов и льготной ипотекой под 2%. Развитые кварталы с монолитными домами, подземными паркингами и собственной инфраструктурой создают среду, сопоставимую с современными пригородами мегаполисов», — пояснила ВФокусе Mail риэлтор Кушнир Екатерина.