Эксперт: где и когда может пройти встреча США и России по мирному плану

После согласования американского плана по урегулированию украинского конфликта с Киевом и Брюсселем, Вашингтон начнет убеждать Москву принять его. Об этом сообщает «РБК-Украина», ссылаясь на источники.
Отмечается, что перед этим Соединенные Штаты еще должны согласовать финальные пункты соглашения с Украиной, а также договориться со странами Евросоюза (ЕС) по тем пунктам, которые касаются непосредственно их.
«Дальнейший “путь” мирного плана (…) должен выглядеть так: если в ближайшее время Украина сможет согласовать с США финальные пункты, а США — с европейскими партнерами те положения, которые касаются их непосредственно, то дальше американские переговорщики с этим согласованным планом поедут по той же схеме — “кнутом и пряником” — убеждать Россию», — сказано в материале.
При этом издание отмечает, что переговоры складываются максимально выгодными для Москвы.
«Никакого плана не видели»
Военкор Александр Коц в своем Telegram-канале сообщил, что по окончании переговоров госсекретарь США Марко Рубио заявил о прогрессе, напомнив, что есть и вторая сторона конфликта, которая имеет право голоса. Однако сделал он это «в почти ультимативной форме».
«Независимо от того, что мы придумали сегодня, очевидно, теперь мы должны взять то, к чему пришли, если сможем достичь этого согласия с украинской стороной, и представить это российской стороне. Это другая часть этого уравнения. Они должны согласиться с этим», — сказал Рубио.
Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о необходимости подождать, когда появится информации о возможных корректировках, которые были внесены в американский план.
«Мы пока не видели никакого плана. Мы читали заявление, что по итогам дискуссии, состоявшейся в Женеве, в тот текст, который ранее видели мы, были внесены какие-то корректировки. Ну, подождем. Там, видимо, диалог продолжается, какие-то контакты будут продолжаться. Пока мы ничего официально не получили», — сказал официальный представитель Кремля журналистам.
Способ давления на РФ
Политолог Константин Блохин в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что план США, который обсуждали американская и украинская делегации, может быть согласован между сторонами с добавлением в него «ложки дегтя», которая будет неприемлема для России. Тогда, как он пояснил, это станет поводом для давления на Москву.
«В этом плане может быть что-то неприемлемое для России. То есть начнут говорить, что они его согласовали, а русские не принимают. Тогда, возможно, этот план будет обоснованием для усиления давления на Москву. Якобы русские не хотят мира, поэтому вот им санкции. Как раз недавно конгрессмен Линдси Грэм* о них говорил. Я не думаю, что американцы сейчас будут занимать пророссийскую позицию», — сказал собеседник издания.
Он также добавил, что в качестве давления США могут использовать поставки американских крылатых ракет Tomahawk и немецких Taurus.
Пока решают между собой
Блохин отметил, что в настоящее время США, Украина и Европа решают вопрос урегулирования конфликта именно между собой, а уже потом представят его России. Он напомнил слова Пескова, который говорил, что Москва никакого плана еще не видела.
При этом политолог предположил, где может пройти встреча российской и американской делегаций.
«Есть много мест, где могут встретиться делегации США и России. К примеру, Турция, Венгрия, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты. Но это уже второстепенные вопросы, главное — какой будет итоговый вариант. Организовать встречу можно быстро. В качестве примера можно привести саммит США и России на Аляске, который был молниеносно организован. Поэтому при наличии политической воли все что угодно можно в кратчайшие сроки организовать, причем, неважно на какой территории», — подчеркнул собеседник ВФокусе Mail.