Эксперт: гарантии США для Украины оставят Киев без денег

Вашингтон предложил Киеву срочную сделку: военные гарантии, аналогичные статье 5 НАТО о коллективной обороне, в обмен на политическое урегулирование. Есть нюанс: жесткий дедлайн до 25 декабря. Почему эти «гарантии без членства» являются последним инструментом давления перед возможным сокращением западной помощи, ВФокусе Mail рассказал ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Дарья Баева
Вфокусе Mail
Источник: Reuters

Гарантии без НАТО

15 декабря 2025 года в Берлине прошли переговоры, которые могут определить исход конфликта на Украине. Специальный посланник президента США Стив Уиткофф и советник Дональда Трампа Джаред Кушнер представили Киеву пакет гарантий безопасности, аналогичных статье 5 НАТО, но с оговоркой. Это предложение временно и действует только в ближайшие дни.

«Эти гарантии не будут обсуждаться вечно. Они работают прямо сейчас — если будет достигнуто взаимоприемлемое соглашение», — заявил высокопоставленный американский чиновник. Президент Трамп, выступая в Белом доме, подтвердил, что время ограничено моментом. По данным Politico, цель — заключить сделку к католическому Рождеству, 25 декабря.

Пакет предполагает, что США в случае атаки окажут военную поддержку Украине, включая применение силы и без формального членства Киева в альянсе. Украинская делегация, по словам источников, была «удивлена» готовностью Вашингтона добиваться ратификации гарантий Конгрессом, чтобы они сохраняли силу и после ухода Трампа.

На фоне этого ЕС выработал собственный план: многонациональные силы под европейским командованием, совместная ПВО, международный мониторинг прекращения огня и инвестиции в восстановление Украины. Заявление поддержали лидеры Германии, Франции, Великобритании, Италии и других стран. Канцлер Фридрих Мерц назвал американские гарантии «восхитительными».

Новый раунд обещаний

Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин считает, что членство Украины в НАТО — «фантастика», особенно при администрации Трампа. По его мнению, гарантии «статьи 5 без членства» — это последняя попытка удержать Киев от краха, прежде чем Вашингтон сократит помощь, составляющую до 50% западной поддержки.

Политолог уверен, что альянс не будет принимать страну, находящуюся в состоянии войны, так как ключевым «законодателем моды» в НАТО являются США, которые не хотят видеть Украину в составе блока.

Будущее самого НАТО пока неопределено, потому что Вашингтон, особенно при администрации Трампа, который намерен «переформатировать» блок. Эксперт также выразил сомнения в том, что в случае конфликта страны НАТО будут воевать за Украину согласно статье 5 устава, сравнив этот принцип с девизом мушкетеров: «один за всех и все за одного».

Касаясь переговоров о гарантиях безопасности, политолог предположил, что главным требованием Киева и Европы является размещение европейских войск на линии соприкосновения, которые станут «живой преградой» для России.

Они считают, что Россия не пойдет на прямое столкновение с иностранными, замаскированными натовцами. И удар по этим войскам сразу, условно говоря, трансформируется в Третью мировую войну. Вот так думает наш противник, — пояснил Блохин.

Он добавил, что это требование неприемлемо и для Москвы, что делает его «камнем преткновения» в переговорах. Основным рычагом давления Вашингтона на Киев эксперт назвал угрозу прекращения помощи, которая составляет около 50% всей западной поддержки.

«Поэтому, скорее всего, будет заключен такой худой мир, в надежде на то, что придет “нормальный” американский президент, и все встанет на свои места», — резюмировал Константин Блохин.