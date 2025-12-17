Эксперт: гарантии США для Украины оставят Киев без денег

Гарантии без НАТО
15 декабря 2025 года в Берлине прошли переговоры, которые могут определить исход конфликта на Украине. Специальный посланник президента США Стив Уиткофф и советник Дональда Трампа Джаред Кушнер представили Киеву пакет гарантий безопасности, аналогичных статье 5 НАТО, но с оговоркой. Это предложение временно и действует только в ближайшие дни.
«Эти гарантии не будут обсуждаться вечно. Они работают прямо сейчас — если будет достигнуто взаимоприемлемое соглашение», — заявил высокопоставленный американский чиновник. Президент Трамп, выступая в Белом доме, подтвердил, что время ограничено моментом. По данным Politico, цель — заключить сделку к католическому Рождеству, 25 декабря.
Пакет предполагает, что США в случае атаки окажут военную поддержку Украине, включая применение силы и без формального членства Киева в альянсе. Украинская делегация, по словам источников, была «удивлена» готовностью Вашингтона добиваться ратификации гарантий Конгрессом, чтобы они сохраняли силу и после ухода Трампа.
На фоне этого ЕС выработал собственный план: многонациональные силы под европейским командованием, совместная ПВО, международный мониторинг прекращения огня и инвестиции в восстановление Украины. Заявление поддержали лидеры Германии, Франции, Великобритании, Италии и других стран. Канцлер Фридрих Мерц назвал американские гарантии «восхитительными».
Новый раунд обещаний
Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин считает, что членство Украины в НАТО — «фантастика», особенно при администрации Трампа. По его мнению, гарантии «статьи 5 без членства» — это последняя попытка удержать Киев от краха, прежде чем Вашингтон сократит помощь, составляющую до 50% западной поддержки.
Политолог уверен, что альянс не будет принимать страну, находящуюся в состоянии войны, так как ключевым «законодателем моды» в НАТО являются США, которые не хотят видеть Украину в составе блока.
Будущее самого НАТО пока неопределено, потому что Вашингтон, особенно при администрации Трампа, который намерен «переформатировать» блок. Эксперт также выразил сомнения в том, что в случае конфликта страны НАТО будут воевать за Украину согласно статье 5 устава, сравнив этот принцип с девизом мушкетеров: «один за всех и все за одного».
Касаясь переговоров о гарантиях безопасности, политолог предположил, что главным требованием Киева и Европы является размещение европейских войск на линии соприкосновения, которые станут «живой преградой» для России.
Они считают, что Россия не пойдет на прямое столкновение с иностранными, замаскированными натовцами. И удар по этим войскам сразу, условно говоря, трансформируется в Третью мировую войну. Вот так думает наш противник, — пояснил Блохин.
Он добавил, что это требование неприемлемо и для Москвы, что делает его «камнем преткновения» в переговорах. Основным рычагом давления Вашингтона на Киев эксперт назвал угрозу прекращения помощи, которая составляет около 50% всей западной поддержки.
«Поэтому, скорее всего, будет заключен такой худой мир, в надежде на то, что придет “нормальный” американский президент, и все встанет на свои места», — резюмировал Константин Блохин.