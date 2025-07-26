Эксперт Гафуров рассказал, к чему приведёт вооруженное нападение на суд в Иране

Ответственность за атаку взяла на себя признанная в Иране террористической группировка.
Ситуацию для «МК» прокомментировал Саид Гафуров, доцент кафедры зарубежного регионоведения Московского государственного лингвистического университета.
"Непримиримых в Иране достаточно много, — отмечает эксперт. — Они пытаются объединиться в основном за счет европейцев и американского финансирования, но получается не очень хорошо. Во-первых, есть исламисты, во-вторых, либеральная оппозиция вместе с анархистами, в-третьих, левая оппозиция, в- четвертых, белуджи. Все они непримиримы. И поэтому это может быть кто угодно. Просто смотрят, кто возьмет на себя ответственность.
Несомненно, что сегодняшняя атака была своеобразным сообщением. Но она ни к чему не приведет, останется только некрасивым жестом. Нужно отметить, что в Иране очень многие недовольны судебной властью: недовольна президентская власть, администрация президента и администрация духовного лидера. Все недовольные судьями. Но тем не менее это один из столпов режима.
Судебная власть в Иране это больше чем Конституционный суд в России и вообще в Европе. Но к аятоллам, к правительству, даже к Корпусу стражей относятся лучше, чем к судебной власти. При этом судебная власть так устроена, что в судебную власть приходят люди из других ветвей власти. То есть там, например, ты можешь делать карьеру по религиозной линии, а потом тебя сдвинули в судебную власть. И наоборот.
Шариат в Иране для простых случаев очень удобен. Там где развод, раздел имущества, наследство. Но чуть сложнее дело, и уже возникают сложности. Никто не знает, чего от них можно ожидать. Любая правовая система ищет баланс между тщательностью и быстротой правосудия. Шариат делает акцент на быстроту. Поэтому если дело сложное, то работа суда зависает, выносят абсурдные, противоречащие здравому смыслу судебные решения. Поэтому считается, что суд — самое такое бесполезное, бессмысленная ветвь власти. Это, конечно, не так. Но еще экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад говорил, что немыслимо с этим органом работать".