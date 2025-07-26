Эксперт Гафуров рассказал, к чему приведёт вооруженное нападение на суд в Иране

Судебная власть в Иране это больше чем Конституционный суд в России и вообще в Европе. Но к аятоллам, к правительству, даже к Корпусу стражей относятся лучше, чем к судебной власти. При этом судебная власть так устроена, что в судебную власть приходят люди из других ветвей власти. То есть там, например, ты можешь делать карьеру по религиозной линии, а потом тебя сдвинули в судебную власть. И наоборот.