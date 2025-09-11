Эксперт: Францию спасет объединение с Россией через БРИКС

В студии ведущие обсудили беспорядки, проходящие по всей Франции из-за недовольства населения мерами жесткой экономии, которые предлагают власти. Демонстранты призывают к отставке Эмманюэля Макрона. В ходе протестов жгутся костры, перекрываются дороги, происходят столкновения с полицией.
«Скажем, это привычно уже 10 лет. Сейчас добьемся вершины бардака во Франции. Вчера в парламенте проголосовали против премьер-министра. Уже премьер-министр ушел. Сразу же вечером Макрон назначил нового министра — Себастьяна Лекорню. Он мне напоминает одного из придворных шутов Макрона. А Макрон является шутом других людей», — отметил Бертран Эдуан.
Говоря о Макроне, эксперт назвал его «не совсем человеком». По словам Эдуана, французский лидер руководствуется не интересами людей, а миссией, которую необходимо выполнить.
«Стоит ли за Макроном европейская династия банкиров Ротшильдов? Я этого не могу знать. Там есть некоторые ступени. То, что происходит сегодня, — вершина бардака, как я сказал. Уже несколько месяцев говорили о том, что да, может быть, будет новый премьер-министр, как Себастьян Лекорню. Он просто самый милый ученик, поклонник Макрона. Он очень хороший, добрый человек. Он будет делать все, что будет надо для Макрона. У Макрона миссия. Вы знаете — он не совсем человек, он трансчеловек. Он не чувствует, не реагирует, когда получает от жены. Реагирует, но не чувствует духовно», — пояснил Эдуан.
Эксперт предположил, что Макрон может покинуть свой пост до конца срока, который наступает в 2027 году. По словам Эдуана, во Франции есть недовольные англосаксонским миром. Он считает, что страна сможет противостоять существующему миропорядку, если наладит отношения с Россией.
«Макрон — он кукла. Не совсем человек. Он выполняет приказы некоторых людей, некоторых кланов. И действительно Франция могла бы помешать глобалистам. Во Франции есть некоторые люди, которые против всего этого, скажем, англосаксонского мира. Они пока не проснулись, но Франция может мешать этому смертельному миру. Каким образом: может быть, соединиться с Россией, тогда это уже будет конец такого вредного мира», — пояснил Эдуан.
Эксперт выразил мнение, что Франция могла бы наладить отношения с Россией через БРИКС.
«Есть такое решение — вообще через БРИКС. Через БРИКС Франция может очень много сделать. Это будто последняя надежда у меня, потому что очень мало тех, кто понимает что-то в том, что происходит сегодня вообще. Сегодня конец суверенитета Франции, мы сейчас достигаем конца. Если через шесть месяцев мы не решим этот вопрос, это будет очень плохо. В пятницу мы ждем оценку от Fitch (оценка кредитоспособности правительства). В пятницу мы можем дойти до А+, может быть почти банкротство», — заключил он в эфире шоу «Центральный канал» на платформе VK.