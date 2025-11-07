Эксперт о прикрытии НАТО: что означает обнаружение финнами 18000 «кораблей-призраков»

В начале ноября финская навигационная система пережила масштабную кибератаку, из-за которой на всех радарах появился «фантомный флот». Станция AIS в городе Парайнен, в норме отслеживающая десятки судов в час, оказалась парализована шквалом из 18 000 ложных сигналов. На коммерческих картах внезапно «материализовались» военные корабли НАТО — к примеру, испанский эсминец, чей реальный маршрут пролегал между Сомали и Японием, был замечен в Финском заливе.