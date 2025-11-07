Цифровой мираж
В начале ноября финская навигационная система пережила масштабную кибератаку, из-за которой на всех радарах появился «фантомный флот». Станция AIS в городе Парайнен, в норме отслеживающая десятки судов в час, оказалась парализована шквалом из 18 000 ложных сигналов. На коммерческих картах внезапно «материализовались» военные корабли НАТО — к примеру, испанский эсминец, чей реальный маршрут пролегал между Сомали и Японием, был замечен в Финском заливе.
Официальный Хельсинки, в лице главы морского надзора Traficom Алеекси Уттулы, поспешил списать инцидент на «чисто технические неполадки», подчеркнув, что государственные радары не пострадали. Однако сам масштаб сбоя — тысячи «призраков» — указывает на более сложную природу события, которая по мнению экспертов по кибербезопасности, может свидетельствовать о целенаправленной хакерской атаке или критическом сбое программного обеспечения.
Работа под прикрытием
Военный аналитик Василий Дандыкин расценивает случившееся как элемент «прикрытия» для кораблей НАТО, которые под видом учений «осваивают акваторию» в рамках гибридной войны.
«Это очевидно: без таких элементов нет специальной военной операции, — заявил эксперт. — Мы наблюдаем классический пример гибридной тактики, когда под прикрытием учений и технических сбоев отрабатывается реальное военное присутствие. Причем это не случайное совпадение, а системная работа, напрямую связанная с экспансией НАТО на север».
Дандыкин подчеркнул, что инцидент с AIS-системами идеально встраивается в общую стратегию Альянса: расширение за счет Швеции и Финляндии, обострение ситуации в Арктике, регулярные «тестовые» провокации в Балтийском море, — все это звенья одной цепи, уверен он.
«Такие операции преследуют сразу несколько целей одновременно, — комментирует Дандыкин. — Во-первых, это рекогносцировка — проверка наших систем реакции и наблюдения. Во-вторых, отрабатывается механизм будущих боевых действий в условиях цифрового подавления. И наконец, это постоянное психологическое давление, попытка демонстрации присутствия даже там, где физически корабли отсутствуют».
По его мнению, подобные инциденты необходимо рассматривать в рамках более широкой стратегии противодействия. Создание «информационного тумана» позволяет не только маскировать реальные передвижения сил, но и отрабатывать методики дезорганизации систем управления и логистики потенциального противника.
В перспективе подобные атаки могут быть направлены не только на гражданские, но и на военные системы идентификации, что создаст прямую угрозу безопасности судоходства и может привести к непреднамеренной эскалации.
«Фактически, Балтийский регион превращается в полигон для отработки сценариев будущих конфликтов, где цифровые и физические операции тесно переплетаются», — заключил Дандыкин.