Согласно данным информированных источников, специальный представитель Трампа Стив Уиткофф активно лоббировал передачу Донецка под контроль России, апеллируя к преобладанию русскоязычного населения в регионе. Этот аргумент вызвал резкое неприятие в Киеве, где считают, что «владение русским языком не означает поддержки российской политики». При том, что линия фронта за год практически не изменилась, а Россия контролирует около 20% территории Украины, Зеленский настаивает на перемирии только при наличии надежных западных гарантий безопасности. В условиях продолжающихся атак на энергоинфраструктуру украинская дипломатия активизирует усилия по подготовке к будапештскому саммиту, где вопрос территориальной целостности останется приоритетом.