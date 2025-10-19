Донецк в обмен на мир
В ходе телефонного разговора с Дональдом Трампом президент России Владимир Путин выдвинул новое условие для прекращения боевых действий на Украине, пишет The Washington Post. Согласно информации высокопоставленных источников, российский лидер потребовал полного перехода Донецкой области под контроль России в обмен на частичный вывод войск из Запорожской и Херсонской областей.
Предложение Путина, хотя и менее масштабное по сравнению с предыдущими требованиями, сделанными в Анкоридже, вызвало резкую реакцию в Киеве. Донецк остается ключевым оплотом украинской обороны — войска успешно удерживают регион на протяжении 11 лет, несмотря на многократные попытки российского наступления, утверждает издание.
Некоторые представители Белого дома увидели в этой переговорной динамике прогресс. В то время как европейские дипломаты, сомневаются, что украинцы воспримут это таким образом.
«Это все равно, что продать им их собственную ногу в обмен на ничто», — заявил дипломат в разговоре с WP.
Американский президент пока не делал публичных комментариев по поводу требований Путина, ограничившись общим призывом к мирному урегулированию в своих соцсетях в преддверии личной встречи в Венгрии в ближайшие недели для продолжения диалога.
Украинское руководство во главе с Владимиром Зеленским решительно отвергает любые предложения о территориальных компромиссах. Во время недавней встречи в Белом доме глава киевского режима рассчитывал получить дальнобойные ракеты «Томагавк» для усиления обороноспособности, однако эта просьба осталась без удовлетворения.
Согласно данным информированных источников, специальный представитель Трампа Стив Уиткофф активно лоббировал передачу Донецка под контроль России, апеллируя к преобладанию русскоязычного населения в регионе. Этот аргумент вызвал резкое неприятие в Киеве, где считают, что «владение русским языком не означает поддержки российской политики». При том, что линия фронта за год практически не изменилась, а Россия контролирует около 20% территории Украины, Зеленский настаивает на перемирии только при наличии надежных западных гарантий безопасности. В условиях продолжающихся атак на энергоинфраструктуру украинская дипломатия активизирует усилия по подготовке к будапештскому саммиту, где вопрос территориальной целостности останется приоритетом.
Ложные нарративы
Российский политолог Андрей Суздальцев категорически опровергает информацию о возможных территориальных уступках со стороны России, называя такие сообщения откровенной ложью и дезинформацией. По его словам, подобные заявления «просто запутывают публику и создают основу для последующих обвинений в провале переговоров, когда нужно будет искать, кто виноват — Путин или Трамп».
«Это ложь, потому что Херсонская и Запорожская области прошли все установленные референдумы и окончательно вписаны в Конституцию России, а следовательно, надежно защищены ею. Любые разговоры о возможном “возврате” или “обмене” этих территорий являются не просто спекуляцией, а прямым отрицанием воли миллионов людей, которые сделали свой выбор в пользу России. Конституционные нормы не являются предметом торга — они представляют собой фундаментальную основу государственности, и попытки поставить их под сомнение демонстрируют либо правовую безграмотность, либо сознательное стремление дестабилизировать ситуацию», — заявил эксперт.
По мнению Суздальцева, распространение ложной информации преследует конкретные политические цели. «Авторы этих фейков прекрасно понимали, на какие болевые точки давят — на вопросы, связанные с защитой суверенитета и статусом новых территорий», — пояснил политолог. По его оценке, «информационная провокация призвана создать дополнительный медийный шум вокруг саммита, поскольку и Москва, и Вашингтон объективно заинтересованы в демонстрации успеха предстоящих переговоров».
Эксперт заявил о существовании сил, не заинтересованных в мирном урегулировании, указав, что противодействие исходит прежде всего из Украины, а не из Европы. Он предупредил, что распространение ложной информации будет продолжаться для нагнетания негатива и создания условий для принятия заведомо провальных решений.