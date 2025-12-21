Эксперт: добьется ли Зеленский через ФБР блокировки скандала с НАБУ

Безпалько подчеркнул, что подобные фигуры могут быстро утратить актуальность для своих кураторов. «Все эти люди могут очень быстро перестать быть нужными даже тем, кто изначально делал на них какую-то ставку. Потому что появится новая фигура, и она будет более удобная, более интересная, более эффективная даже», — подытожил политолог.