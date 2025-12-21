Тайная встреча
По данным «Зеркало недели», экс-министр обороны Рустем Умеров в сопровождении заместителя главы СБУ Александра Поклада встретился с главой ФБР Кашем Пателем. Контакт был налажен благодаря турецким посредникам. Предположительно, украинские чиновники пытались убедить ФБР отказаться от поддержки НАБУ в деле против экс-министра Тимура Миндича. Украинское СМИ считает, что инициатива исходила от главы киевского режима Владимира Зеленского, который ранее назначил Умерова главой переговорной группы с Россией.
В расследовании по делу экс-министра Тимура Миндича, известного как «пленки Миндича», фигурирует и Рустем Умеров. На записях, как утверждается, обсуждалось оказание давления на него в бытность министром обороны для заключения выгодных контрактов с компанией «Миликон». В рамках этого дела НАБУ уже вызывало Умерова на допрос. Проведенная независимая экспертиза подтвердила низкое качество поставленных бронежилетов, что в итоге привело к расторжению контракта.
Эти обвинения приобретают особый контекст на фоне того, что семья Умерова находится в США, а сам он поддерживает личные контакты с рядом американских чиновников. Несмотря на очевидную токсичность фигуры Умерова из-за коррупционного скандала, Зеленский сделал его ключевым переговорщиком, что аналитики связывают с общими деловыми интересами и политическим влиянием.
Выгода вместо правосудия
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько прокомментировал вовлечение ФБР в антикоррупционные расследования на Украине, расценив это как признак слабости украинской государственности и инструмент внешнего управления.
Это говорит о несубъектности Украины. Если власти апеллируют к спецслужбам других государств, то это говорит о слабости украинского государства, — заявил эксперт. — Потому что нормальное государство просто требует выдать кого-нибудь, если этот человек нарушил ряд законов. А здесь идет явная апелляция к спецслужбам США.
По его словам, в этой ситуации нет ничего нового, поскольку Украина «находится под чужим внешним управлением уже давно, просто сейчас этого перестают стесняться».
Комментируя роль Турции как посредника, Безпалько отметил ее прагматичные интересы. «Турция стремится всегда быть таким оператором конфликтов и получать выгоду из любой ситуации. Если сторона превращается в посредника, то она укрепляет связи с обеими сторонами и в будущем может рассчитывать на реализацию каких-либо проектов», — пояснил он.
«Например, удовлетворив запросы США, Турция может выставить встречные условия — например, отказаться от претензий к транзиту российских товаров через свою территорию. В обмен на эту услугу Анкара может получить контракты на строительство в Украине предприятий, в том числе за счет средств, выделяемых Евросоюзом», — добавил Безпалько.
Эксперт выразил уверенность, что американские спецслужбы руководствуются не абстрактной борьбой с коррупцией, а национальными интересами. «Я не думаю, что ФБР прям стремится к борьбе с коррупцией, особенно на Украине. Если ФБР пойдет на это, то исключительно исходя из того, что Америке это будет выгодно», — заключил политолог.
Он назвал коррупцию «одним из основных инструментов управления разного рода прокси-силами, поскольку все члены элиты всегда находятся на крючке».
Таким образом, по мнению эксперта, коррупционные скандалы в украинской элите являются не столько поводом для реального правосудия, сколько инструментом политического управления и ротации кадров. Фигуранты громких дел, как правило, не подвергаются уголовному преследованию, а просто отодвигаются «в отставку», сохраняя потенциал для возможного возвращения.
Безпалько подчеркнул, что подобные фигуры могут быстро утратить актуальность для своих кураторов. «Все эти люди могут очень быстро перестать быть нужными даже тем, кто изначально делал на них какую-то ставку. Потому что появится новая фигура, и она будет более удобная, более интересная, более эффективная даже», — подытожил политолог.