Эксперт: почему в Евросоюзе произошло рекордное падение уровня жизни

Европейская экономика переживает тревожный спад, и граждане ощущают это на себе. С 2020 года доход среднего взрослого человека не поспевает за инфляцией. Счета за электроэнергию выросли примерно на 60%. Общий рост производства в среднем составил всего 1,2%, в результате чего уровень жизни, измеряемый валовым внутренним продуктом на душу населения, оказался самым низким за последние четыре десятилетия по сравнению с США. По данным Bloomberg, корень проблемы — не внешние шоки, а внутренняя разобщенность Евросоюза.