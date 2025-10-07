Эксперт: В Китае считают, что Европа практически воюет с Россией — это может привести к третьей мировой

В новом выпуске ведущие обсудили недавнее заседание дискуссионного клуба «Валдай» с Владимиром Путиным, в частности заявления президента о Европе. Вице-президент шанхайского Центра стратегических и международных исследований Нельсон Вонг объяснил, почему ЕС может стать политической окраиной.
«На самом деле это основная тема этой конференции. Конференция касалась в основном вопросов многополярности. Шла речь о том, что нет больше гегемона, единой страны, которая будет говорить, как себя вести, как жить, как решать все свои вопросы. Мы живем во время многополярного мира. Касается это не только дистанции или экономического положения Европы. Да, Европа является одной из основных сил в глобальной политике и экономике», — отметил Вонг.
При этом эксперт подчеркнул, что Европа теряет актуальность в политическом контексте, и из-за напряженности ее отношений с Россией есть риск прийти к третьей мировой войне.
«Она становится менее актуальной в мировой политике и мировой экономике. Время должно пройти прежде, чем мы поймем, как это происходит на самом деле. Сейчас Европа практически воюет с Россией. Это то время, когда всем необходимо аккуратно относится к ситуации. Поскольку неправильный шаг — и мы будем скатываться в полномасштабную войну с Европой. Это могло бы стать третьей мировой войной. Поэтому давайте будем аккуратно наблюдать за тем, что происходит, и серьезно относиться к этим вещам», — предупредил он.
Вонг также отметил, что Трамп прислушался к словам российской стороны о причинах конфликта, однако пока сложно представить ситуацию, что он убедит в этом европейских союзников.
«Я хотел бы признать, что президент Трамп — единственный президент в США, который действительно слушал, что говорит Россия в отношении коренных причин конфликта. Что касается возможности со стороны Трампа убедить европейских союзников прекратить поддержку Украины, это еще один вопрос, на который необходимо обращать внимание. Не думаю, что тут ситуация складывается довольно положительно в текущий момент», — отметил Вонг.
Эксперт также поговорил об отставке Себастьена Лекорню после 27 дней работы и ответил на вопрос, постигнет ли его судьба британского премьер-министра Кира Стармера.
«Ситуация во Франции не должна вызывать удивления. Премьер-министр действительно находится в сложной ситуации. Это позиция под довольно серьезным давлением. Макрон сталкивается со сложностями. Давайте будем наблюдать внимательно за ситуацией во Франции, в Европе в целом. Я не являюсь глубоким специалистом в политике Великобритании, но Стармер сейчас находится в очень сложной ситуации. Трамп пытается поддержать свою собственную промышленность, поэтому он оказывает давление на британскую сторону — это всем очевидно. Вместо давления мы видим, что просто происходит соблюдение интересов США», — резюмировал эксперт в эфире шоу «Центральный канал» на платформе VK.