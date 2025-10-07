Эксперт: В Китае считают, что Европа практически воюет с Россией — это может привести к третьей мировой

«Она становится менее актуальной в мировой политике и мировой экономике. Время должно пройти прежде, чем мы поймем, как это происходит на самом деле. Сейчас Европа практически воюет с Россией. Это то время, когда всем необходимо аккуратно относится к ситуации. Поскольку неправильный шаг — и мы будем скатываться в полномасштабную войну с Европой. Это могло бы стать третьей мировой войной. Поэтому давайте будем аккуратно наблюдать за тем, что происходит, и серьезно относиться к этим вещам», — предупредил он.