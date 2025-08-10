«Я думаю, что европейцы будут сейчас делать все, чтобы сорвать переговоры. Им выгодно, чтобы киевский режим воевал и они готовились к большой войне, а они кэто делают. Им нужно несколько лет, а точнее 2−3 года, для того, чтобы до 5% поднять расходы ВВП на военную сферу, а это триллион долларов в год — бюджет, сопоставимый с американским. А насчет русофобии, мы знаем, что там она зашкаливает во многих странах», — сказал Дандыкин.