Европейский союз (ЕС) и киевский режим выдвинули свои инициативы, которые, по мнению Брюсселя, могут стать основой для переговоров между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на еврочиновников.
«Европейское предложение включает в себя требования, что прекращение огня должно быть достигнуто, прежде чем будут предприняты какие-либо другие шаги. В нем также говорится, что обмен территориями может быть только на взаимной основе», — пишет издание.
Уточняется, что европейцы предлагают провести обмен территориями сторонами на взаимной основе. Иными словами, оставление ВСУ одних областей должен сопровождаться таким же шагом с российской стороны в других регионах. В частности, ЕС настаивает на том, чтобы Москва отказалась Херсонской и Запорожской областей в обмен на передачу ей ДНР.
О том, какие цели преследует Евросоюз, пытаясь вмешиваться в переговорный процесс по украинскому вопросу, ВФокусе Mail объяснил военный эксперт Василий Дандыкин.
«Я думаю, что европейцы будут сейчас делать все, чтобы сорвать переговоры. Им выгодно, чтобы киевский режим воевал и они готовились к большой войне, а они кэто делают. Им нужно несколько лет, а точнее 2−3 года, для того, чтобы до 5% поднять расходы ВВП на военную сферу, а это триллион долларов в год — бюджет, сопоставимый с американским. А насчет русофобии, мы знаем, что там она зашкаливает во многих странах», — сказал Дандыкин.
По мнению эксперта, до начала переговоров между Путиным и Трампом европейцы предпримут еще не одну попытку сорвать встречу.
«Поэтому нас еще ожидают сюрпризы на следующей неделе. И если к европейцам не прислушаются, они сделают все, возможно, какую-нибудь провокацию учинят на фронте, чтобы сорвать переговоры. Явно, у них свои планы. Тем более, что у европейцев достигнуты свои договоренности с Киевом. Например, у Великобритании 100-летний мир с Украиной. Все это, конечно, никуда не ушло», — добавил он.
Говоря о возможной замене Владимира Зеленского на экс-главкома ВСУ Владимира Залужного, Дандыкин уверен, что европейцы не пойдут на такой шаг, поскольку до конца не могут быть уверены в том, что при Залужном будет лучше.
«Это ребята из одной обоймы, лучше уже точно не будет. Залужный уже воевал, и у него ничего не вышло. И у Зеленского ничего не получается, поэтому его и не устраняют», — заключил Дандыкин.