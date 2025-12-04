Эксперт: европейцы попытаются снова натравить Зеленского на Трампа

Попытка европейцев лично встретиться со специальным посланником Трампа Стивеном Уиткоффом и его зятем Джаредом Кушнером сорвалась, что, по мнению Spiegel, отражает растущий разлад между США и Европой. Основное опасение Брюсселя заключается в том, что Трамп, вернувшись в Белый дом, в погоне за быстрым политическим успехом навяжет сделку, выгодную Москве, чтобы побыстрее завершить конфликт. В связи с этим участники звонка активно обсуждали стратегию координации позиций ЕС, чтобы не позволить Вашингтону в одностороннем порядке диктовать условия, особенно в вопросах санкционного давления и судьбы российских активов.