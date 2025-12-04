Эксперт: европейцы попытаются снова натравить Зеленского на Трампа

Тайный звонок
Согласно стенограмме телефонного разговора европейских политиков, опубликованной Spiegel, немецкий канцлер Фридрих Мерц и президент Финляндии Александр Стубб выразили глубокое недоверие переговорной команде президента США Дональда Трампа.
«Для Зеленского существует большая опасность», — заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, следует из расшифровки. По его мнению, Вашингтон может пожертвовать интересами Киева в ходе будущих переговоров. Он призвал к солидарности, добавив, что европейцы «не должны оставлять Украину и Зеленского наедине с этими ребятами».
Мерц в свою очередь раскритиковал американскую делегацию и посоветовал коллегам быть «крайне осторожными в эти дни», а также заявил, что право распоряжаться замороженными российскими активами на €300 млрд — «исключительно европейская прерогатива».
Попытка европейцев лично встретиться со специальным посланником Трампа Стивеном Уиткоффом и его зятем Джаредом Кушнером сорвалась, что, по мнению Spiegel, отражает растущий разлад между США и Европой. Основное опасение Брюсселя заключается в том, что Трамп, вернувшись в Белый дом, в погоне за быстрым политическим успехом навяжет сделку, выгодную Москве, чтобы побыстрее завершить конфликт. В связи с этим участники звонка активно обсуждали стратегию координации позиций ЕС, чтобы не позволить Вашингтону в одностороннем порядке диктовать условия, особенно в вопросах санкционного давления и судьбы российских активов.
Публичная реакция на публикацию стенограммы была мгновенной и предсказуемой. Елисейский дворец категорически опроверг слова, приписываемые Макрону, заявив, что «президент ничего подобного не говорил». Мерц в своих публичных комментариях смягчил тон, отметив «важность диалога с США», но, судя по содержанию разговора, в частном порядке европейские лидеры переживают о возможном «предательстве», намекая на гипотетический сговор Трампа с президентом России Владимиром Путиным.
«Хвост крутит собакой»
Политолог Андрей Суздальцев высказал мнение, что влияние Соединённых Штатов на украинский конфликт остается решающим, но при этом непредсказуемым. По его оценке, сам факт публичного взаимодействия Дональда Трампа с украинским истеблишментом — его визиты, встречи с руководством Верховной Рады и военными — создал в Киеве устойчивое ощущение, что Америка, независимо от смены администрации, «не бросает» своего союзника.
Любое двустороннее соглашение с Вашингтоном оставляет Европу за бортом, сводя ее значение как политического игрока к нулю. Именно поэтому мы наблюдаем попытки спровоцировать очередной скандал — в данном случае, натравить Зеленского на Трампа. Мы уже видели подобную схему в феврале прошлого года. Сейчас снова пытаются подтолкнуть украинское руководство к конфронтации, — заявил политолог.
По его мнению, расчет европейцев прост: Трамп, даже если будет рассматривать варианты договоренности с Россией, в конечном счете, опасаясь раскола западного единства, вынужден будет вернуться в русло общей поддержки Украины.
Это классический случай, когда «хвост крутит собакой»: не США ведут свою стратегию, а Украина своими действиями, скандалами и публичной позицией пытается заставить Вашингтон двигаться в нужном ей направлении — то есть продолжать поддержку и не идти на сделку с Россией, — добавил он.
Суздальцев отметил, что Трамп, по его мнению, смотрит на европейских лидеров «свысока» и «прекрасно понимает, что возможности разрешить конфликт есть сейчас только у США и России».
«Это вполне традиционная схема: на Белый дом обрушивается жесткая информационная атака, чтобы сорвать потенциальное соглашение. К таким методам в американской политике относятся как к чему-то обыденному», — заключил политолог.