Эксперт: что скрывается за заявлении ВСУ о нарушении приказа отступать

«Это выбор каждого, хотя если сказали два-три солдата ВСУ, то это же не все военные, которые там находятся. Причем, в своих показаниях пленные говорят совершенно другое. Я думаю, что если бы поступил приказ от Владимира Зеленского или главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, то они бы сразу сдались. Такое в свое время произошло в Мариуполе, причем, тогда там сидели более “крутые” нацики. В Красноармейске и Купянске сдаются, однако пока еще не как в Мариуполе, но взводами складывают оружие», — сказал собеседник издания.