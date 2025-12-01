По словам военного киевского режима, ведущего боевые действия около Красноармейска, предложенный США план мирного урегулирования украинского конфликта выглядит как капитуляция. Также военный против передачи России территорий, которые все еще контролируют ВСУ.
Другой солдат киевского режима сообщил, что участились случаи дезертирства из рядов ВСУ из-за нехватки личного состава. Кроме того, военнослужащий признал, что «российские войска продвигаются», их явное «преимущество в численности и боеприпасах сложно преодолеть».
Не массовое явление
Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что если подобные заявления являются правдивыми, то сложно представить, как военные киевского режима могут оставаться на своих позициях без воды, еды и боеприпасов, как это случилось в Красноармейске и Купянске.
«Это выбор каждого, хотя если сказали два-три солдата ВСУ, то это же не все военные, которые там находятся. Причем, в своих показаниях пленные говорят совершенно другое. Я думаю, что если бы поступил приказ от Владимира Зеленского или главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, то они бы сразу сдались. Такое в свое время произошло в Мариуполе, причем, тогда там сидели более “крутые” нацики. В Красноармейске и Купянске сдаются, однако пока еще не как в Мариуполе, но взводами складывают оружие», — сказал собеседник издания.
Возможный вброс
Военный эксперт также не исключил, что подобный материал американского телеканала может быть вбросом, который направлен на поддержание боевого духа военных киевского режима на фоне неудач ВСУ.
«Зеленский сейчас заявил, что наши достижения преувеличены. Я думаю, что на этой неделе он узнает, где и как они “преувеличены”. Считаю, что сообщение NBC является обычным вбросом, чтобы как-то повлиять на переговорный процесс, показать, что они еще якобы могут сопротивляться. Но повторюсь, что как только поступит приказ — военные киевского режима сразу же сдадутся», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.
В конце октября глава Генерального штаба России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину об окружении подразделений ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова (Мирнограда). Российский лидер 27 ноября сообщал, что оба города окружены со всех сторон.
Минобороны России заявляло о пресечении попыток военных киевского режима под Красноармейском вырваться из окружения, а также об их сдаче в плен.
При этом в Киеве признают сложную ситуацию на этом направлении, однако отрицают окружение.