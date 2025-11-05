Политолог: есть ли силы у жителей Украины на гражданскую войну

«Если фронт заморозить, но при этом Украину Зеленского оставить, то [боевые действия] не прекратятся, они пойдут вглубь страны. Нацистские формирования чувствуют себя хозяевами Украины и ждут часа, чтобы прибрать к рукам власть и ресурсы», — сказано в публикации.
Медведчук также добавил, что при таком развитии событий главе киевского режима не удастся защитить ни имущество, ни жизни украинцев.
По его словам, у Зеленского есть только один выход — продолжать лгать и надеяться, что проблемы разрешатся сами собой.
Есть ли силы вести гражданскую войну
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что в теории гражданская война на Украине возможна, однако для этого необходимо, чтобы совпало несколько факторов.
«Дело в том, что гражданская война все-таки предполагает наличие нескольких элитарных групп, которые обладают разной идеологией или как минимум разным видением будущего своего государства. Теоретически, конечно, среди них можно выделить группу националистов и некоторые другие, но в целом это также зависит от ряда других условий. Прежде всего, государство должно быть сильно ослаблено. В нем должно отсутствовать единство в элитах, вооруженных силах, правоохранительных органах, среди силовиков. Не должно быть каких-то внешнеполитических акторов, заинтересованных в единстве и использовании этого государства в качестве одного мощного инструмента. Если все это сложится, то теоретически, конечно, гражданская война на Украине возможна», — сказал собеседник издания.
При этом он добавил, что если сейчас конфликт будет заморожен, то вряд ли на Украине вспыхнет гражданская война. Политолог пояснил, что жители страны уже устали от боевых действий.
«То, что мы наблюдаем сейчас в виде СВО — это тоже гражданская война между сторонниками западного и восточного вектора. Просто в этой гражданской войне участвует также и Российская Федерация. Но однозначно говорить, что сейчас в случае прекращения боевых действий на Украине разразится гражданская война, я все-таки бы не стал. Потому что население устало от войны, оно впадает в политическую апатию. Молодые люди хотят уехать, они видят перспективу в Евросоюзе, в таких странах, как Германия, Британия, Франция. Граждане Украины вовсе не хотят участвовать и не готовы к гражданской войне в качестве солдат или пушечного мяса», — отметил Безпалько.
Как может реагировать Зеленский
Зеленский в случае гражданской войны на Украине может как остаться и возглавить какую-то сторону, так и уехать за пределы страны, считает эксперт.
«Допустим, какая-то группа решит сделать Зеленского своим знаменем в этой эвентуальной гражданской войне, то он вполне может как остаться на территории Украины, к примеру, в Киеве или другом регионе, так и выехать за пределы страны. В принципе, в начале специальной войны операции он открыто выезжал на территорию Польши и руководил Украиной оттуда», — поделился мнением Безпалько.
Он подчеркнул, что в также возможен сценарий, когда к власти придут абсолютно другие политики на замену Зеленскому.
«Будет ли он возглавлять или, скажем так, быть знаменем одной из группировок — вполне возможно, а может быть и нет. Если будет реализован сценарий неконтролируемого распада, то там могут совершенно другие политики и группы выйти на первый план, а Зеленский может при таком раскладе благоразумно куда-нибудь уехать», — заявил собеседник ВФокусе Mail.