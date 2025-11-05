Политолог: есть ли силы у жителей Украины на гражданскую войну

«Дело в том, что гражданская война все-таки предполагает наличие нескольких элитарных групп, которые обладают разной идеологией или как минимум разным видением будущего своего государства. Теоретически, конечно, среди них можно выделить группу националистов и некоторые другие, но в целом это также зависит от ряда других условий. Прежде всего, государство должно быть сильно ослаблено. В нем должно отсутствовать единство в элитах, вооруженных силах, правоохранительных органах, среди силовиков. Не должно быть каких-то внешнеполитических акторов, заинтересованных в единстве и использовании этого государства в качестве одного мощного инструмента. Если все это сложится, то теоретически, конечно, гражданская война на Украине возможна», — сказал собеседник издания.