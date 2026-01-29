Эксперт: есть ли шансы и планы у ВСУ прорваться в Белгородскую область

«В основном свои усилия ВСУ бросают в первую очередь на участки фронта в Харьковской области. Они хотят попытаться купировать ситуацию в Купянске, а также в Волчанске, где большая активность с нашей стороны по трем направлениям. Это в сторону Великого Бурлука, а также южнее Волчанска — по направлению к Старому Салтову, Печенегам и в сторону Графского, там же есть рядом Верхняя Писаревка. Там наши штурмовые подразделения действуют на трех направлениях в Волчанской агломерации. А Великий Бурлук является важным узлом обороны ВСУ, который они пытаются удержать. Поэтому противник бросает туда силы, для того чтобы усилить позиции и постараться удержать эти участки. Говорить о том, что ВСУ сосредотачивают свои дополнительные силы и средства, чтобы пересечь государственную границу России, я бы не стал», — сказал собеседник издания.