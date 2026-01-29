Эксперт: есть ли шансы и планы у ВСУ прорваться в Белгородскую область

Из зоны специальной военной операции поступают сообщения о большой концентрации элитных частей ВСУ у границы с Россией. Об этом в своем Telegram-канале рассказал военный обозреватель Алексей Суконкин.
По его информации, речь идет о бойцах 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад и 148-й артиллерийской бригады ВСУ, которые были замечены на Белгородском направлении.
«Большинство батальонов этих бригад давно не были на фронте, вероятно, находились на восполнении потерь и доукомплектовании, и теперь могут быть брошены на прорыв государственной границы», — допустил Суконкин.
Он также отметил: история доказала, что Киеву безразлична судьба личного состава ВСУ.
«Лишь бы политическая картинка была красивая. Стало быть, на любую авантюру они способны абсолютно», — заявил военный обозреватель.
«По земле не пойдут»
Военный эксперт, полковник в запасе Геннадий Алехин в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что у ВСУ не хватает сил и средств для вторжения в Белгородскую область, поэтому «по земле они не пойдут».
«В основном свои усилия ВСУ бросают в первую очередь на участки фронта в Харьковской области. Они хотят попытаться купировать ситуацию в Купянске, а также в Волчанске, где большая активность с нашей стороны по трем направлениям. Это в сторону Великого Бурлука, а также южнее Волчанска — по направлению к Старому Салтову, Печенегам и в сторону Графского, там же есть рядом Верхняя Писаревка. Там наши штурмовые подразделения действуют на трех направлениях в Волчанской агломерации. А Великий Бурлук является важным узлом обороны ВСУ, который они пытаются удержать. Поэтому противник бросает туда силы, для того чтобы усилить позиции и постараться удержать эти участки. Говорить о том, что ВСУ сосредотачивают свои дополнительные силы и средства, чтобы пересечь государственную границу России, я бы не стал», — сказал собеседник издания.
При этом военный эксперт отметил, что ВСУ сосредотачивают свои основные усилия по нанесению дроновых и ракетных ударов по Белгородской области. Он уточнил, что ежедневно на территорию региона и в сторону Белгорода залетают от 50 до 100 БПЛА.
«За последние двое суток ракетные удары не применялись. Но это не означает, что в дальнейшем их не будет», — подчеркнул Алехин.
Могут отправить ДРГ
По словам полковника, граница между Белгородской и Харьковской областями составляет 540 километров. Там, как отметил Алехин, неровная линия фронта.
«Где-то диверсионно-разведывательные группы пытаются вторгаться на нашу территорию. Такие попытки есть, потому что линия боевого соприкосновения находится непосредственно в 10−15 километрах от границы Белгородской и Харьковской областей. Но и здесь стоит учитывать, что на Харьковском направлении действуют две российские группировки войск — “Запад” и “Север”. А откуда они ведут наступательные действия — конечно, с Белгородского региона», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.