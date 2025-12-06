Новый саркофаг на Чернобыльской атомной электростанции утратил свои основные функции обеспечения безопасности. Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии.
«Миссия подтвердила, что новый саркофаг утратил свои основные функции обеспечения безопасности, <…> но также обнаружила, что его несущие конструкции или системы мониторинга не получили необратимых повреждений», — сказано в заявлении МАГАТЭ.
Отмечается, что агентство порекомендовало продолжить работы по восстановлению и защите конструкции нового саркофага.
В день старта Мюнхенской конференции по безопасности в феврале в соцсетях появилось видео удара беспилотника по саркофагу ЧАЭС. Украинские СМИ сообщали, что он был нанесен дроном. Киевский режим попытался обвинить Россию, однако не привел никаких доказательств. В Государственной думе назвали удар по саркофагу станции провокацией Киева перед Мюнхенской конференцией.
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, любые утверждения, что Москва наносит удары по объектам ядерной энергетики, являются провокацией и подтасовкой, Киев не гнушается заниматься этим.
Сотрудники МАГАТЭ, осмотрев место взрыва, установили, что БПЛА пробил отверстие в крыше защитного сооружения размером около шести метров в диаметре. При этом сама конструкция здания не подверглась повреждениям. По результатам измерений стало известно, что уровень радиации не превышает норму. Президент МАГАТЭ Рафаэль Гросси подчеркивал, что инцидент на Чернобыльской АЭС говорит о сохраняющихся ядерных рисках.
Риски поражения
Бывший член комиссии ООН по разоружению, военный эксперт Игорь Никулин в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail пояснил, что саркофаг является большим защитным куполом над объектом, который не позволяет распространяться радиоактивным частицам. Он также уточнил, что большая часть изотопов уже прошла период полураспада, однако многие еще остались и представляют угрозу.
«Если там появились какие-то щели, то в них попадает снег, дождь, затем это все размывается и растекается по окрестностям, попадая в воду — Днепр, Припять, что в конечном итоге приведет радиоактивные частицы в Черное море. А там же есть течение, поэтому они могут распространиться по всей акватории. Даже погибшие животные оказывались у берегов Турции во время наводнения, которое устроили ВСУ на Каховском водохранилище. Поэтому, конечно, необходимо позаботиться о безопасности Чернобыльской АЭС. Тем более что от ТЦК (аналог военкомата. — Прим. ред.) в той зоне прячутся больше 100 тысяч человек», — подчеркнул собеседник издания.
Он добавил, что при восстановлении саркофага будут использовать свинец, поскольку он не пропускает подавляющее количество радиоактивных частиц.
Никулин также сообщил, что при ударе по Чернобыльской АЭС вряд ли повторится катастрофа, которая произошла на станции в 1986 году, однако последствия все же будут колоссальными.
«Все зависит от мощности удара. Могут быть повторные заражения в радиусе десятков километров. А при очень мощном ударе все может подняться в атмосферу, повторив сценарий того, что было в 1986 году. В зону поражения тогда попадут Украина, страны Восточной Европы, также пострадает и территория Российской Федерации. Поэтому все зависит от того, какие ветра могут быть в это время. В атмосфере радиоактивные частицы будут находиться, пока не выпадут вместе с дождями, снегом. Почти 40 лет назад такое облако дошло даже до Гренландии, США. Однако я думаю, что такого взрыва, конечно, уже не будет, но опасность существует», — отметил военный эксперт.
Он уточнил, что в зоне поражения могут быть Венгрия, Чехия, Словакия, Румыния, Болгария, Турция и другие европейские государства.
Никулин усомнился, что удар беспилотником сможет вызвать взрыв на ЧАЭС, однако поражение станции ракетой, к примеру Storm Shadow, может привести к взрыву.
Последствия радиоактивных осадков
В результате радиоактивных осадков произойдет рост онкологических заболеваний у людей, сообщил эксперт. Никулин напомнил об американских обстрелах Сербии в 1999 году.
«Тогда погибло 3 тысячи человек, однако в следующие 20 лет — еще 30 тысяч из-за увеличения онкологических заболеваний. Это произошло только в результате того, что американцы использовали обедненный уран в снарядах. Это классический пример того, сколько людей погибает от бомб, а сколько — от последствий», — подчеркнул Никулин.
Не одну сотню лет
Военный эксперт предположил, что поддерживать саркофаг Чернобыльской АЭС необходимо еще не одну сотню лет, поскольку она будет сохранять опасность.
«Есть долгоиграющие изотопы, у которых период полураспада составляет 99 лет и более. Так что пару сотен лет точно. При этом пик полураспада уже пройден, конечно», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.