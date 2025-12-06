Эксперт: есть ли риски повторной катастрофы на Чернобыльской АЭС

«Все зависит от мощности удара. Могут быть повторные заражения в радиусе десятков километров. А при очень мощном ударе все может подняться в атмосферу, повторив сценарий того, что было в 1986 году. В зону поражения тогда попадут Украина, страны Восточной Европы, также пострадает и территория Российской Федерации. Поэтому все зависит от того, какие ветра могут быть в это время. В атмосфере радиоактивные частицы будут находиться, пока не выпадут вместе с дождями, снегом. Почти 40 лет назад такое облако дошло даже до Гренландии, США. Однако я думаю, что такого взрыва, конечно, уже не будет, но опасность существует», — отметил военный эксперт.