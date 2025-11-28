Эксперт: ЕС не готов платить за «мир Трампа» из своего кармана

Территории без статуса — западный взгляд
Любая версия текущих мирных предложений — от первоначального американского плана до последних европейских инициатив — предполагает, что Киев де-факто или де-юре откажется от части или всей территории Донбасса и, возможно, Крыма, Херсона и Запорожья. Ни одна из них не предусматривает полного возврата этих регионов под контроль Украины.
Такое «перемирие по линии фронта» оставляет открытым главный вопрос: чьи эти земли? Пока ответа нет, инвесторы будут считать любую точку Украины потенциальным театром нового конфликта. Частный капитал, на который рассчитывает Всемирный банк при оценке восстановления экономики, просто не придет в регион. Все бремя — от строительства домов до запуска заводов — ляжет на бюджеты западных стран, прежде всего стран ЕС, пишет экономический обозреватель Reuters Пьер Бриансон.
$600 млрд и ни цента от Москвы
Почти $600 млрд потребуется на восстановление и развитие Украины в ближайшие 10 лет, по самым скромным подсчетам европейских чиновников. Год назад Всемирный банк называл сумму $524 млрд.
Программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев заявил ВФокусе Mail, что эти расчеты были взяты с потолка, и никаких серьезных калькуляций за ними не стоит. «Эта цифра основана на желании сказать всему миру, что Европейский Союз не собирается вообще ничего Украине давать существенно», — добавил он.
Не только Россия категорически отказывается использовать свои замороженные активы на нужды Киева, идея «репарационного кредита» под залог этих денег встречает сопротивление даже внутри Европы. Бельгия и депозитарий Euroclear предупреждают о юридических и репутационных рисках. Без российского вклада почти всю сумму придется искать в карманах европейских налогоплательщиках.
Возвращенцы, которых надо кормить
Более 5 миллионов украинцев нашли убежище в Европе. При любом перемирии хотя бы часть из них вернется — даже если мир будет хрупким. Германия уже приняла 1,3 млн человек, Польша — более миллиона. Вернувшихся нужно будет трудоустраивать, учить, обеспечивать жильем и социальными выплатами.
К ним добавятся до 200−250 тысяч демобилизованных военнослужащих, если ВСУ сократят до 800 тысяч, как обсуждается в одной из версий мирного плана. Без мощной программы переквалификации и социальной адаптации это станет дополнительной нагрузкой на европейские фонды помощи Украине — а значит, опять на бюджеты стран ЕС.
Черная дыра
Программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев отметил, что европейские лидеры «все что угодно могут сейчас сказать, поскольку такие вещи посчитать сейчас невозможно, поскольку никто не знает, в каких размерах будет существовать Украина, будет она вообще существовать».
Политолог подчеркнул, что европейцы не хотят ничего предпринимать, прекрасно понимая, что и Россия также не будет действовать в этом направлении. Максимум, что он допускает — это «какие-то совместные российско-американские истории», которые не будут касаться Европы. Эксперт прогнозирует, что вкладывать средства в территорию с замороженным конфликтом никто не станет, особенно в условиях, когда «сам факт существования Украины не очевиден в будущем».