Эксперт: ЕС не готов платить за «мир Трампа» из своего кармана

Политолог подчеркнул, что европейцы не хотят ничего предпринимать, прекрасно понимая, что и Россия также не будет действовать в этом направлении. Максимум, что он допускает — это «какие-то совместные российско-американские истории», которые не будут касаться Европы. Эксперт прогнозирует, что вкладывать средства в территорию с замороженным конфликтом никто не станет, особенно в условиях, когда «сам факт существования Украины не очевиден в будущем».