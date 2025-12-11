Эксперт: замороженные активы РФ приведут к расколу ЕС и США

Европа, напротив, фокусируется на более простом и безотлагательном решении. Лидеры ЕС во главе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и канцлером Германии Фридрихом Мерцем предлагают предоставить Украине прямой кредит в размере примерно $105 млрд — половины от замороженных активов. Эти средства должны покрыть две трети базового бюджета и военных расходов Киева на ближайшие два года. Кредит не будет считаться долгом Украины и не потребует дополнительных средств от европейских налогоплательщиков — он подлежит возврату только в том случае, если Россия не выплатит репарации.