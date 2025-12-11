Популярные темы
Эксперт: замороженные активы РФ приведут к расколу ЕС и США

Судьба замороженных российских активов стоимостью около $300 млрд (200 из которых хранятся в Европе) стала яблоком раздора между США и Европой. Администрация Трампа и европейские лидеры предлагают принципиально разные подходы, отражающие их геополитические приоритеты. Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин объяснил ВФокусе Mail, почему это симптом глубокого геополитического раскола.

Дарья Баева
Вфокусе Mail
Источник: Reuters

Инвестиции в обмен на реинтеграцию

США представили амбициозный проект, согласно которому около $200 млрд должны стать «топливом» для масштабной послевоенной реконструкции Украины. В планы входит создание современной инфраструктуры и даже гигантского дата-центра, питаемого от Запорожской АЭС, хотя станция контролируется российскими силами, пишет The Wall Street Journal.

Одно из условий Вашингтона — поэтапное возвращение России в мировую экономику. В обмен на разблокировку активов американские компании должны получить доступ к стратегическим секторам российской экономики: добыче редкоземельных металлов, арктическим нефтяным проектам и энергетическим поставкам в Европу. В разговоре с WSJ один европейский чиновник анонимно назвал эту схему «экономической Ялтой», проводя параллель с разделом сфер влияния в 1945 году.

Для президента США Дональда Трампа этот прагматичный подход — часть более широкой стратегии по переориентации ресурсов с Украины на основного соперника — Китай.

Трамп действует не из каких-то особых симпатий к России, а из-за смены приоритетов. Его цели: вывести ресурсы с украинского театра, чтобы сконцентрировать их на более приоритетных направлениях, получить прибыль от сотрудничества с Москвой и, главное, — расколоть союз России с Китаем. Разговоры о «возвращении в G8» — не дружественный жест, а инструмент для этих целей, — пояснил ВФокусе Mail ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Европейский подход

Европа, напротив, фокусируется на более простом и безотлагательном решении. Лидеры ЕС во главе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и канцлером Германии Фридрихом Мерцем предлагают предоставить Украине прямой кредит в размере примерно $105 млрд — половины от замороженных активов. Эти средства должны покрыть две трети базового бюджета и военных расходов Киева на ближайшие два года. Кредит не будет считаться долгом Украины и не потребует дополнительных средств от европейских налогоплательщиков — он подлежит возврату только в том случае, если Россия не выплатит репарации.

Однако этот план встречает сопротивление, прежде всего со стороны Бельгии, где хранится большая часть российских средств. Брюссель опасается судебных исков со стороны Москвы и настаивает на юридических гарантиях. Без согласия Бельгии, несмотря на отсутствие необходимости в единогласии всех 27 стран, реализация плана блокируется.

Американист Константин Блохин убежден, что европейский план урегулирования — прямое продолжение стратегии «байденовских трансатлантических элит». Их цель, по словам политолога, остается неизменной и укладывается в старый нарратив: «нанести России стратегическое поражение и укрепить и сохранить мировой либеральный порядок». В рамках этой парадигмы любой компромисс рассматривается как «капитуляция» и «слив интересов Запада».

Логическим завершением данной позиции является ключевое императивное убеждение: «если Россия выиграет на Украине, тогда Запад проиграет везде». И по примеру России будут действовать все остальные, что грозит уничтожением либерального миропорядка, — пояснил эксперт.

Неспособность договориться грозит катастрофой, в первую очередь, для Украины. Без этих средств Киев может потерять позиции как на поле боя, так и за столом переговоров, особенно на фоне резкого сокращения помощи от администрации Трампа. Для Европы провал плана означает не только ослабление Украины, но и маргинализацию самого ЕС в мирном процессе, который все больше определяется диалогом между Вашингтоном и Москвой, уверен Блохин.

Неравная поддержка

Внутри Европейского союза нарастает напряжение из-за неравномерного распределения бремени поддержки. С 2022 года европейские страны потратили на Украину около $230 млрд, но диспропорции очевидны. Согласно данным Кильского института, в то время как Германия планирует выделить $14 млрд в следующем году, а скандинавские страны тратят более 0,06% своего довоенного ВВП на военную помощь, Италия сокращает свои обязательства, а Испания и вовсе не выделялила из бюджета никакой помощи на будущий год.

Альтернативы европейскому плану выглядят еще менее привлекательными: заимствования на рынках обойдутся дороже и потребуют единогласного одобрения, которое может заблокировать Венгрия, а добровольные взносы углубят раскол между странами-донорами и «отстающими».

Предстоящий саммит ЕС станет решающим испытанием. Европа стоит перед выбором: преодолеть внутренние разногласия и юридические страхи, чтобы сохранить влияние и поддержать Украину, или уступить инициативу Вашингтону, рискуя остаться на обочине в определении будущего континента. Время на принятие решения стремительно истекает — Украина должна получить средства уже к весне 2026 года.