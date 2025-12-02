Эксперт: Почему Бельгия не позволит конфисковать активы России

Попытки Евросоюза конвертировать замороженные российские активы в финансовую помощь для Украины упираются в непреодолимые правовые барьеры. По мнению юриста-международника, директора Центра Европейской информации Николая Топорнина, сама идея такого финансирования противоречит фундаментальным основам ЕС. Он напомнил, что «ЕЦБ не может осуществлять прямое финансирование различных кредитов и обязательств, потому что это не предусмотрено Лиссабонским договором». По его словам, в учредительном документе Евросоюза просто нет такого полномочия, поэтому «эта идея уже, по сути, обнулилась».