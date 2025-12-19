Эксперт: почему ЕС не решился на грабеж активов РФ

Лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе не смогли согласовать конфискацию замороженных российских активов для прямого финансирования Украины. Вместо этого было принято решение выделить Киеву €90 млрд на два года через механизм общеевропейского займа. Российские активы, однако, останутся заблокированными на неопределенный срок, а возможность их использования для выплаты «репараций» будет прорабатываться дальше. Украине придется вернуть эти средства только в том случае, если она получит репарации от России. До этого момента активы РФ должны оставаться замороженными, при этом ЕС «оставляет за собой право использовать их».