Эксперт: почему ЕС не решился на грабеж активов РФ

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил ВФокусе Mail, что Россия намерена оспаривать эти действия через все правовые инстанции.
Провал конфискации активов РФ
Лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе не смогли согласовать конфискацию замороженных российских активов для прямого финансирования Украины. Вместо этого было принято решение выделить Киеву €90 млрд на два года через механизм общеевропейского займа. Российские активы, однако, останутся заблокированными на неопределенный срок, а возможность их использования для выплаты «репараций» будет прорабатываться дальше. Украине придется вернуть эти средства только в том случае, если она получит репарации от России. До этого момента активы РФ должны оставаться замороженными, при этом ЕС «оставляет за собой право использовать их».
Урсула Фон дер Ляйен также уточнила новый юридический статус активов: если раньше для их разблокировки было достаточно вето одной страны, то теперь для этого потребуется решение квалифицированного большинства (не менее 60% стран-членов, представляющих 55% населения ЕС). Это делает процесс возврата средств практически невозможным в обозримом будущем.
Главным препятствием на пути к прямой конфискации стала позиция Бельгии, на чьей территории в депозитарии Euroclear заморожено около €185 млрд российских активов. Премьер-министр страны Барт Де Вевер сказал, что Евросоюз «не имеет ни малейшего намерения отдавать президенту России Владимиру Путину российские активы», но при этом заблокировал план по их изъятию.
По данным источников, Де Вевер выдвинул условие, которое другие страны сочли неприемлемым: каждая из стран ЕС должна была предоставить Бельгии «юридически обязывающие гарантии возмещения возможного ущерба в неограниченном объеме». Это требование было отвергнуто. В результате Бельгия согласилась лишь на бессрочное замораживание активов, что принесет казне королевства значительный доход — около €1−1,5 млрд в год за счет налога на прибыль от их реинвестирования. Венгрия, Чехия и Словакия отказались участвовать в новом финансировании Украины, а Венгрия и Словакия даже не подписали итоговое заявление.
Не кража, а грабеж
Президент России Владимир Путин, комментируя решение евробюрократов в ходе «Итогов года», повторил, что речь идет даже не о краже российских активов, а об открытом грабеже. «Кроме имиджевых потерь, могут быть прямые потери, связанные с фундаментальными основами современного финансового миропорядка. И самое главное: что бы они ни украли и как бы они это ни сделали, когда-то придется отдавать», — добавил российский лидер.
По словам первого заместителя председателя комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепа, на сегодняшний день для таких действий нет даже формальных оснований. «Повода для замораживания наших активов нет. Потому что Украина не подавала иски», — сказал он. Парламентарий подчеркнул, что сама процедура была нарушена: «Они испугались переводить эти деньги, но заморозили их на неопределенный срок просто из вредности».
Чепа сообщил ВФокусе Mail о готовящихся ответных шагах. «Первое, что будем предпринимать, — это шаги юридические, и они вполне обоснованы. Мы будем действовать во всех возможных инстанциях, и это примет очень широкую огласку. Любой банкир понимает, что скандал и судебные действия относительно его банка — это падение имиджа. А банки очень боятся отвала клиентов», — заявил эксперт.
Депутат убежден, что «такие юридические разборки, причем во многом неправовые», будут очевидны для международного финансового сообщества и могут заставить инвесторов задуматься о рисках.
Он указал, что в ноябре по поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина профильные комитеты и министерства получили задание проработать вопрос и разработать ответные меры. Чепа также добавил, что российская сторона обсуждала эту ситуацию с коллегами из Европарламента, которых данный инцидент серьезно беспокоит. По словам депутата, европейские парламентарии осознают, что подобные действия — большая ошибка, которая может спровоцировать масштабный финансовый кризис.