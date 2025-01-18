Эксперт Дудков рассказал, как не стать помощником мошенников

Дудков подчеркивает, что важно осознавать угрозы, связанные с участием в деятельности дропов. Аферисты могут использовать множество уловок для обмана: от предложений о работе до просьб раскрыть личные данные под предлогом найма или запроса кода из сообщения банка. Эксперт советует остерегаться подозрительных запросов и блокировать их. Если преступники получают доступ к банковской информации, они могут использовать ее для вывода украденных денег, прося дропа снять средства и передать их посреднику. Это может иметь серьезные последствия для человека, вплоть до привлечения к уголовной ответственности за мошенничество и отмывание денег.