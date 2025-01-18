Эксперт Дудков рассказал, как не стать помощником мошенников

«Когда человек сознательно идет в эту тему, он знает, за что он деньги получит: передал реквизиты, карточки, доступ к счету. И через его счета прогоняется денежная схема, либо он снимает деньги, получает какой-то процент», — рассказал эксперт.
Он отмечает, что мошенники часто используют незнание людей, предлагая через различные платформы или при личных встречах подозрительные подработки, делая их дропами.
Дудков подчеркивает, что важно осознавать угрозы, связанные с участием в деятельности дропов. Аферисты могут использовать множество уловок для обмана: от предложений о работе до просьб раскрыть личные данные под предлогом найма или запроса кода из сообщения банка. Эксперт советует остерегаться подозрительных запросов и блокировать их. Если преступники получают доступ к банковской информации, они могут использовать ее для вывода украденных денег, прося дропа снять средства и передать их посреднику. Это может иметь серьезные последствия для человека, вплоть до привлечения к уголовной ответственности за мошенничество и отмывание денег.
Также Дудков указывает, что почти 90% преступлений в интернете совершаются с участием дропов. Предложения о нелегальной подработке поступают из разных источников: на улице, через сайты знакомств или чаты, посвященные поиску работы.
Ранее сообщалось, что мошенники разработали новую схему обмана. Они стали красть аккаунты россиян в Telegram при помощи «голосований».