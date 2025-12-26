Эксперт допустил нестандартную тактику ВС России в Купянске

«Купянский участок сейчас играет большую роль, поэтому противник всячески пытается контратаковать на правобережье реки Оскол, где располагается городская черта Купянска. На левом берегу реки ВСУ основательно зажаты в районе Купянск-Узловой, который они еще контролируют. Но наши там продвигаются. Противник по полной программе использует и навязывает нам информационную повестку в плане фейков, вбросов и так далее, которые зачастую не соответствуют действительности. Противнику хочется доказать, что они уже полностью контролируют Купянск. На самом деле нет. Но ситуация там очень тяжелая и меняется каждый день. А усиление вышеперечисленных участков фронта Харьковского направления так или иначе связано с купянским участком фронта. Поэтому я не исключаю, что в замыслах нашего командования есть решения каких-то нестандартных тактических ходов, связанных с Купянском и вообще со всем северо-востоком Харьковской области», — подчеркнул Алехин.