Эксперт допустил нестандартную тактику ВС России в Купянске

В Купянск ВСУ перекинули колумбийских наемников, которые участвовали в атаке Теткино в Курской области. Противник использует уже опробованную тактику «жабьих прыжков» при наступлении, чтобы добиться главной цели — любой ценой отбить населенный пункт до Нового года. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По его данным, основу ударной группировки составляют новые мобилизованные украинцы, бывшие зэки и наемники, в основном из Южной Америки. Количество боевиков ВСУ увеличено до 6000.
Кроме того, в качестве подкрепления присутствуют бойцы сил спецопераций, ГУР, операторы БПЛА и подразделения, снятые с уже потерянных направлений: Волчанского, Северского, Покровского и Сумского.
По словам российских военнослужащих, ВСУ пытаются перегрузить оборону, атакуя по 20−30 выходов за раз группами до 10 человек. Таким образом командование военных киевсокго режима пытаются снизить потери от дронов, артиллерии, КАБов и ФАБов. При этом отмечается, что бои идут тяжелые, но контролируемые.
Нестандартная тактика
Военный эксперт, полковник ВС России в запасе Геннадий Алехин в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что сейчас поступает много противоречивой информации по ситуации в Купянске. Он допустил, что ограниченные данные являются «своеобразной тактической игрой» со стороны двух группировок российских войск «Запад» и «Север», которые действуют на Харьковском направлении.
«Во-первых, это неожиданные для командования ВСУ наши прорывные действия со стороны Белгородского региона, имеется в виду Краснояружский район, в сторону восточнее Сумской области, где мы уже овладели плацдармом в районе трех населенных пунктов, и один из них уже находится на довольно близком расстоянии от главной трассы, соединяющей Харьков и Сумы. Второе, активность наших подразделений северной группировки войск в районе Белгородского приграничья. То есть участок Казачья Лопань, Сотницкий Казачок по направлению к важному населенному пункту Золочев. Третий момент — это активность наших подразделений южнее Волчанска. Это имеется в виду после освобождения Волчанска продвижение наших штурмовых групп в районе Вильча, населенный пункт Лиман и активизация наших действий по направлению к населенному пункту южнее Волчанска», — отметил собеседник издания.
По его словам, также бои продолжаются в районе Волчанских хуторов. Там у российских подразделений появляется возможность атаковать уже по двум направлениям — в сторону Великого Бурлука и по направлению к Печенежскому водохранилищу, населенному пункту Печенеги. Военный эксперт отметил, что ежесуточные огневые удары, которые наносятся по тыловым районам Харьковской области, примыкающие к купянскому участку фронта — Изюмский, Балаклейский и Лозовской. Он уточнил, что эти районы также связаны Донбасским участком фронта по линии Дружковка, Краматорск, Славянск.
«Купянский участок сейчас играет большую роль, поэтому противник всячески пытается контратаковать на правобережье реки Оскол, где располагается городская черта Купянска. На левом берегу реки ВСУ основательно зажаты в районе Купянск-Узловой, который они еще контролируют. Но наши там продвигаются. Противник по полной программе использует и навязывает нам информационную повестку в плане фейков, вбросов и так далее, которые зачастую не соответствуют действительности. Противнику хочется доказать, что они уже полностью контролируют Купянск. На самом деле нет. Но ситуация там очень тяжелая и меняется каждый день. А усиление вышеперечисленных участков фронта Харьковского направления так или иначе связано с купянским участком фронта. Поэтому я не исключаю, что в замыслах нашего командования есть решения каких-то нестандартных тактических ходов, связанных с Купянском и вообще со всем северо-востоком Харьковской области», — подчеркнул Алехин.
Политический характер
Полковник добавил, что попытки ВСУ взять Купянск носят политический характер, связанный с переговорами.
«Противник пропагандирует свую якобы победу по полной программе в ходе контрнаступательных действий. Украина сейчас каждый день со всех утюгов только и вещает, что вот-вот они возьмут Купянск, вбрасывается множество фейков и есть случаи, когда наши блогеры на это ведутся», — отметил он.
Последствия поражения для ВСУ
Алехин подчеркнул, что переброска сил в Купянск ослабила позиции ВСУ на других направлениях. Однако полная зачистка ВСУ в Купянске позволит российским войскам ближе подобраться к Харькову.
«Я считаю, что ВСУ будут стараться взять город под свой контроль, но это сделать им не удастся. Армии России предстоит прорвать оборону на некоторых участках на этом направлении. Здесь будет использована та тактическая игра, о которой я уже говорил. Кстати, на это намекнул и президент России Владимир Путин во время прямой линии, отвечая на вопросы журналистов. Он сказал, что перед Новым годом еще будут значительные успехи российской армии на линии боевого соприкосновения. Он не сказал конкретно на каких направлениях это произойдет, но я думаю, что в том числе и на Харьковском», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.